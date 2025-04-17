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Новости Фото Противодействие терактам Завербованные агенты ФСБ
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Готовил теракты возле оборонных ведомств в Киеве: задержан законспирированный агент ФСБ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнявший задания российской спецслужбы.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.

В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных.

Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.

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СБУ задержала шпиона РФ, который готовил теракты в центре Киева

После сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер.

Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали шпиона, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.

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СБУ задержала шпиона РФ, который готовил теракты в центре Киева

На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

По данным следствия, россиянин уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в различных медиагруппах, в том числе - приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

СБУ задержала шпиона РФ, который готовил теракты в центре Киева
СБУ задержала шпиона РФ, который готовил теракты в центре Киева
СБУ задержала шпиона РФ, который готовил теракты в центре Киева

Автор: 

Киев (25518) СБУ (19893) теракт (2302) шпионаж (1386)


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яке нахєр "несанкціоноване поширення інформації..."?!
ви там у службі квн надивилися?
у його діях чиста диверсійна та шпигунська діяльність, відповідальність за які передбачена ст.ст. 113 та 114 КК України та покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією
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17.04.2025 15:24 Ответить
що роблять громадяни рашки в Україні, тільки якщо вони не воююють в ЗСУ ?

.
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17.04.2025 15:29 Ответить
Чому ці кацапські виродки в Києві ,скільки цього бидла ще є ,до речі а 95 квартал там кожен другий був громадянином рф.
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17.04.2025 15:34 Ответить
Ну це "треш" повний пакет документів наче для влаштування на роботу у "законспірованого агента ФСБ" сценарій напевно писали в 95 кварталі
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17.04.2025 15:45 Ответить
Нічого незвичного. Якщо він громадянин рф який легально переїхав до України 10 років тому, то звичайно забрав всі свої російські документи з собою.
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17.04.2025 15:51 Ответить
"Свидетельство о неполном среднем образовании". Сім класів? Працював у різних медіагрупах! Хоча, зараз у кріслі президента України випускник університету Маслякова...
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17.04.2025 16:03 Ответить
BBC Україна, 28 лютого 2012, 17:43
" Державний комітет статистики повідомляє, що минулого року в Україну на постійне проживання приїхало 20 тисяч росіян" Це тільки за 1 рік ! Кацапи готувались заздалегідь ...
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17.04.2025 16:09 Ответить
Це, ще один, з продовжувачів діяльності, отих істот-зрадників з Секретаріату КМУ, Бая, Мехеди….!!
Ловлять, балакають, обмінюють, ….
Сирійці, більш дієво, ведуть боротьбу з таким лайном! Навіть залучають автокрани!
Рецедивів у них, зменшилося у РАЗИ!!….
А в Україні, привладні воду товчуть, мабуть, як було обговорено в Омані?
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17.04.2025 19:22 Ответить
 
 