Готовил теракты возле оборонных ведомств в Киеве: задержан законспирированный агент ФСБ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнявший задания российской спецслужбы.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.
В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных.
Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.
После сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер.
Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.
Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали шпиона, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.
На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.
По данным следствия, россиянин уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в различных медиагруппах, в том числе - приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.
В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
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ви там у службі квн надивилися?
у його діях чиста диверсійна та шпигунська діяльність, відповідальність за які передбачена ст.ст. 113 та 114 КК України та покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією
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" Державний комітет статистики повідомляє, що минулого року в Україну на постійне проживання приїхало 20 тисяч росіян" Це тільки за 1 рік ! Кацапи готувались заздалегідь ...
Ловлять, балакають, обмінюють, ….
Сирійці, більш дієво, ведуть боротьбу з таким лайном! Навіть залучають автокрани!
Рецедивів у них, зменшилося у РАЗИ!!….
А в Україні, привладні воду товчуть, мабуть, як було обговорено в Омані?