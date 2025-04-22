50-річного коригувальника РФ затримано у Миколаєві, - СБУ

У Миколаєві затримано учасника агентурної групи російських спецслужб, яку було викрито у березні 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді у місті затримали чотирьох агентів РФ, які коригували ракетно-дронові атаки.

Ворога цікавили запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які воюють на південному фронті.

Наразі було затримано п'ятого коригувальника, який "заліг на дно" після викриття інших агентів.

Йдеться про 50-річного безробітного, проросійські коментарі якого помітили спецслужби РФ у Telegram-каналах.

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"Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), що переховується у Донецьку і працює одразу на фсб та воєнну розвідку рф. Встановлено, що коригувальник, діючи окремо від інших агентів, обходив місто і намагався виявити локації базування українських захисників.

Також фігурант "втемну" випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Зібрані дані він месенджером передавав "Лохматому", який потім "звітував" перед російськими кураторами", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у чоловіка виявили мобільні телефони із доказами його роботи на РФ. Також у нього вилучили набої до стрілецької зброї, походження яких з’ясовують правоохоронці.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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