Готувала удари по аеродромах ЗСУ на заході України: затримано агентку ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримала агентку воєнної розвідки РФ (ГРУ), яка діяла на Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували через анонімні телеграм-канали. За грошову винагороду вона передавала ворогу дані про аеродроми та логістичні склади ЗСУ.
Як зазначається, для спостереження вона орендувала квартиру біля логістичного центру українських військ і фіксувала переміщення техніки та розклад її обслуговування. Також вивчала маршрути мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.
СБУ запобігла можливому удару противника, в якому планувалося обійти систему ППО та вразити об’єкт у момент максимальної концентрації військових і техніки. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, через який вона контактувала з ГРУ.
Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Алекс->Юстасу: это пздц, походу ты двойной агент
Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
Сирійці, їх просто вішають, кранами! Дієво і наочно!
Бо наслідком для Українців, буде їх втеча=передача на московію, як у беркутні, єфресова, мертвечука….
Чому так відбувається?
Тому що сотні тисяс лоботрясів або.торгують наркотою, або залежать від неї і ніхто не цікавиться де ці тварі беруть гроші на життя.
Дивно чому у воючої країни мільйонлюдей ніде непрацевлаштований і не паше на перемогу вчотири зміни, а вештаєтьмя між закладок і самогоноварильнь, а між цим шукає в інтернеті легкі грошіна бухло і наркоту.
наплодило себе подобных?