Готувала удари по аеродромах ЗСУ на заході України: затримано агентку ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримала агентку воєнної розвідки РФ (ГРУ), яка діяла на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували через анонімні телеграм-канали. За грошову винагороду вона передавала ворогу дані про аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Як зазначається, для спостереження вона орендувала квартиру біля логістичного центру українських військ і фіксувала переміщення техніки та розклад її обслуговування. Також вивчала маршрути мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

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СБУ запобігла можливому удару противника, в якому планувалося обійти систему ППО та вразити об’єкт у момент максимальної концентрації військових і техніки. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, через який вона контактувала з ГРУ.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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