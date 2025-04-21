УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13413 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада Затримання коригувальників Шпигунство на користь РФ
6 651 21

Готувала удари по аеродромах ЗСУ на заході України: затримано агентку ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримала агентку воєнної розвідки РФ (ГРУ), яка діяла на Хмельниччині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ затримала агентку ГРУ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ

За даними слідства, зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували через анонімні телеграм-канали. За грошову винагороду вона передавала ворогу дані про аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Як зазначається, для спостереження вона орендувала квартиру біля логістичного центру українських військ і фіксувала переміщення техніки та розклад її обслуговування. Також вивчала маршрути мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ за 2 тижні знищили 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

СБУ затримала агентку ГРУ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ
СБУ затримала агентку ГРУ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ

СБУ запобігла можливому удару противника, в якому планувалося обійти систему ППО та вразити об’єкт у момент максимальної концентрації військових і техніки. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, через який вона контактувала з ГРУ.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано безробітну агентку РФ, яка встановлювала "відеопастки" та готувала повітряний удар ворога по залізниці на Чернігівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12821) аеродром (300) ЗСУ (7545) ГРУ (87)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
агентка ГРУ що не може знайти інтернет ))

СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
показати весь коментар
21.04.2025 13:29
+10
зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували Джерело: https://censor.net/ua/p3547907

Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
показати весь коментар
21.04.2025 13:26
+9
а потилицю СБУшника?
показати весь коментар
21.04.2025 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А годинника на стіні навіщо заблюрили?
показати весь коментар
21.04.2025 13:25 Відповісти
а потилицю СБУшника?
показати весь коментар
21.04.2025 13:33 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 13:36 Відповісти
заблюрили тому що у нього на шиї тату номера ОКПП.
показати весь коментар
21.04.2025 13:53 Відповісти
Юстас->Алексу: интернет закончился, все висит
Алекс->Юстасу: это пздц, походу ты двойной агент
показати весь коментар
21.04.2025 13:25 Відповісти
зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували Джерело: https://censor.net/ua/p3547907

Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
показати весь коментар
21.04.2025 13:26 Відповісти
агентка ГРУ що не може знайти інтернет ))

СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
показати весь коментар
21.04.2025 13:29 Відповісти
І знов, як зазвичай, носійка псячої мови.
показати весь коментар
21.04.2025 13:34 Відповісти
Має загинути при "спробі втекти"!!! Лише так!
показати весь коментар
21.04.2025 13:36 Відповісти
Поки під час московської війни, з таким зкацапленим лайном, будуть вестися суддівсько-прокурорські теревені, толку не буде в Україні!!
Сирійці, їх просто вішають, кранами! Дієво і наочно!
Бо наслідком для Українців, буде їх втеча=передача на московію, як у беркутні, єфресова, мертвечука….
показати весь коментар
21.04.2025 13:37 Відповісти
зельоний паноптикум
показати весь коментар
21.04.2025 13:39 Відповісти
Їй личить зашморг на шії.
показати весь коментар
21.04.2025 13:47 Відповісти
Якщо судити по переписці, то ніяких даних вона не передавала а тільки розводила лохів на бабло ... Їй медаль треба дати....🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.04.2025 13:54 Відповісти
І це вже.новини кожного дня.
Чому так відбувається?
Тому що сотні тисяс лоботрясів або.торгують наркотою, або залежать від неї і ніхто не цікавиться де ці тварі беруть гроші на життя.
Дивно чому у воючої країни мільйонлюдей ніде непрацевлаштований і не паше на перемогу вчотири зміни, а вештаєтьмя між закладок і самогоноварильнь, а між цим шукає в інтернеті легкі грошіна бухло і наркоту.
показати весь коментар
21.04.2025 14:32 Відповісти
виключно РОЗСТРІЛ потрібен
показати весь коментар
21.04.2025 14:59 Відповісти
Старконівська?
показати весь коментар
21.04.2025 16:20 Відповісти
Кто может дать объяснение - зачем такое бесполое существо оставлять в живых, чтобы оно

наплодило себе подобных?
показати весь коментар
21.04.2025 20:39 Відповісти
потрібні РОЗСТРІЛИ ворогів
показати весь коментар
21.04.2025 20:46 Відповісти
Для чого блюрити фейс, люди повинні знати з ким жили поруч
показати весь коментар
21.04.2025 21:02 Відповісти
Вдарте її дерев'яною палицею по підошвах ніг
показати весь коментар
22.04.2025 01:38 Відповісти
несподівана пропозейшн.вона молода,видно,в тілі.відправити в окопи,для задоволення статевих потреб воїнів.в придачу-мішок кондомів обовязково.
показати весь коментар
22.04.2025 13:24 Відповісти
 
 