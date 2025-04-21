Готовила удары по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержана агент ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала агента военной разведки РФ (ГРУ), которая действовала в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась 26-летняя местная жительница с наркотической зависимостью, которую россияне завербовали через анонимные телеграмм-каналы. За денежное вознаграждение она передавала врагу данные об аэродромах и логистических складах ВСУ.

Как отмечается, для наблюдения она арендовала квартиру возле логистического центра украинских войск и фиксировала перемещение техники и расписание ее обслуживания. Также изучала маршруты мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

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СБУ предотвратила возможный удар противника, в котором планировалось обойти систему ПВО и поразить объект в момент максимальной концентрации военных и техники. Во время обыска у задержанной изъяли телефон, через который она контактировала с ГРУ.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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