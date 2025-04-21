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Готовила удары по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержана агент ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала агента военной разведки РФ (ГРУ), которая действовала в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала агента ГРУ, которая шпионила за аэродромами ВСУ

По данным следствия, злоумышленницей оказалась 26-летняя местная жительница с наркотической зависимостью, которую россияне завербовали через анонимные телеграмм-каналы. За денежное вознаграждение она передавала врагу данные об аэродромах и логистических складах ВСУ.

Как отмечается, для наблюдения она арендовала квартиру возле логистического центра украинских войск и фиксировала перемещение техники и расписание ее обслуживания. Также изучала маршруты мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

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СБУ задержала агента ГРУ, которая шпионила за аэродромами ВСУ
СБУ задержала агента ГРУ, которая шпионила за аэродромами ВСУ

СБУ предотвратила возможный удар противника, в котором планировалось обойти систему ПВО и поразить объект в момент максимальной концентрации военных и техники. Во время обыска у задержанной изъяли телефон, через который она контактировала с ГРУ.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19898) аэродром (293) ВСУ (6587) ГРУ (83)


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Топ комментарии
+11
агентка ГРУ що не може знайти інтернет ))

СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
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21.04.2025 13:29
+9
зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували Джерело: https://censor.net/ua/p3547907

Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
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21.04.2025 13:26
+8
а потилицю СБУшника?
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21.04.2025 13:33
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А годинника на стіні навіщо заблюрили?
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21.04.2025 13:25 Ответить
а потилицю СБУшника?
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21.04.2025 13:33 Ответить
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21.04.2025 13:36 Ответить
заблюрили тому що у нього на шиї тату номера ОКПП.
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21.04.2025 13:53 Ответить
Юстас->Алексу: интернет закончился, все висит
Алекс->Юстасу: это пздц, походу ты двойной агент
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21.04.2025 13:25 Ответить
зловмисницею виявилася 26-річна місцева жителька з наркотичною залежністю, яку росіяни завербували Джерело: https://censor.net/ua/p3547907

Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
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21.04.2025 13:26 Ответить
агентка ГРУ що не може знайти інтернет ))

СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
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21.04.2025 13:29 Ответить
І знов, як зазвичай, носійка псячої мови.
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21.04.2025 13:34 Ответить
Має загинути при "спробі втекти"!!! Лише так!
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21.04.2025 13:36 Ответить
Поки під час московської війни, з таким зкацапленим лайном, будуть вестися суддівсько-прокурорські теревені, толку не буде в Україні!!
Сирійці, їх просто вішають, кранами! Дієво і наочно!
Бо наслідком для Українців, буде їх втеча=передача на московію, як у беркутні, єфресова, мертвечука….
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21.04.2025 13:37 Ответить
зельоний паноптикум
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21.04.2025 13:39 Ответить
Їй личить зашморг на шії.
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21.04.2025 13:47 Ответить
Якщо судити по переписці, то ніяких даних вона не передавала а тільки розводила лохів на бабло ... Їй медаль треба дати....🤣🤣🤣
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21.04.2025 13:54 Ответить
І це вже.новини кожного дня.
Чому так відбувається?
Тому що сотні тисяс лоботрясів або.торгують наркотою, або залежать від неї і ніхто не цікавиться де ці тварі беруть гроші на життя.
Дивно чому у воючої країни мільйонлюдей ніде непрацевлаштований і не паше на перемогу вчотири зміни, а вештаєтьмя між закладок і самогоноварильнь, а між цим шукає в інтернеті легкі грошіна бухло і наркоту.
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21.04.2025 14:32 Ответить
виключно РОЗСТРІЛ потрібен
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21.04.2025 14:59 Ответить
Старконівська?
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21.04.2025 16:20 Ответить
Кто может дать объяснение - зачем такое бесполое существо оставлять в живых, чтобы оно

наплодило себе подобных?
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21.04.2025 20:39 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ ворогів
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21.04.2025 20:46 Ответить
Для чого блюрити фейс, люди повинні знати з ким жили поруч
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21.04.2025 21:02 Ответить
Вдарте її дерев'яною палицею по підошвах ніг
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22.04.2025 01:38 Ответить
несподівана пропозейшн.вона молода,видно,в тілі.відправити в окопи,для задоволення статевих потреб воїнів.в придачу-мішок кондомів обовязково.
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22.04.2025 13:24 Ответить
 
 