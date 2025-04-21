Готовила удары по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержана агент ГРУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала агента военной разведки РФ (ГРУ), которая действовала в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась 26-летняя местная жительница с наркотической зависимостью, которую россияне завербовали через анонимные телеграмм-каналы. За денежное вознаграждение она передавала врагу данные об аэродромах и логистических складах ВСУ.
Как отмечается, для наблюдения она арендовала квартиру возле логистического центра украинских войск и фиксировала перемещение техники и расписание ее обслуживания. Также изучала маршруты мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
СБУ предотвратила возможный удар противника, в котором планировалось обойти систему ПВО и поразить объект в момент максимальной концентрации военных и техники. Во время обыска у задержанной изъяли телефон, через который она контактировала с ГРУ.
Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Алекс->Юстасу: это пздц, походу ты двойной агент
Давайте почнемо з коренів - хто кришує наркоторгівлю в Україні ?
СБУ вже б посоромилось таке постити ..у вас агенти паРаші дєрьмак та портнов сидять у владі
Сирійці, їх просто вішають, кранами! Дієво і наочно!
Бо наслідком для Українців, буде їх втеча=передача на московію, як у беркутні, єфресова, мертвечука….
Чому так відбувається?
Тому що сотні тисяс лоботрясів або.торгують наркотою, або залежать від неї і ніхто не цікавиться де ці тварі беруть гроші на життя.
Дивно чому у воючої країни мільйонлюдей ніде непрацевлаштований і не паше на перемогу вчотири зміни, а вештаєтьмя між закладок і самогоноварильнь, а між цим шукає в інтернеті легкі грошіна бухло і наркоту.
наплодило себе подобных?