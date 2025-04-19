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Спецпризначенці СБУ за 2 тижні знищили 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян. Лише за два тижні вони знищили та вразили: 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ, 13 ППО, 5 РЕБ/РЕР, 810 одиниць автотранспорту, 40 БпЛА та 225 антени зв’язку, 610 ворожих позицій та укріплень, 15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, на їхньому рахунку – більше тисячі знищених і поранених окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський загарбник стріляє з автомата в український безпілотник на Донеччині. ВIДЕО

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армія рф (17373) СБУ (12818) знищення (7235)


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Краще б путлера замочили або проффессора, а з танками і ЗСУ вправились би((. Правда. Коли УСІ УСІМ займються то таке враження що УСІ воюють КРІМ ЗСУ. А коли подивишся ХТО і для чого створений то постає питання - А У КЕРМАНИЧІВ ОБОРОНИ усе нормально з кукухою?? Чи ми надбагата країна в якій усі будуть займатись УСІМ і НЕ нести конкретну відповідальність за конкретний напрям роботи. Наприклад не набирати і ТРИМАТИ під сукном компромат на верховнозрадських а САДИТИ ЇХ ДОВІЧНО, чи наприклад зайнятись тим, чим займається МОССАД а не танчиками займатись
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19.04.2025 14:45 Відповісти
Заткни пельку і краще подякуй хлопцям, а не вчи, хто, де, і чим має займатися.
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19.04.2025 18:32 Відповісти
Дяка Службі Божій України!
Ріжте це стажо, разом з залізяччям!
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19.04.2025 16:01 Відповісти
Клоуни. Вийде так ,що СБУ виграэ выйну))
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19.04.2025 19:50 Відповісти
Моїм оппонентам. Хлопці з ТАКОЮ підготовкою повинні займатись падлюками, які втекли від правосуддя з України (янеками, мертвенчуками, глиняними і рештою злодіями в законі) А їх - на танки. Це все одно що мікроскопом - гвозді забивати. І так - одні на нолі - а інші кришують бариг, вивозять їх за кордон.
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19.04.2025 23:44 Відповісти
 
 