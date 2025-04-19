Спецпризначенці СБУ за 2 тижні знищили 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян. Лише за два тижні вони знищили та вразили: 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ, 13 ППО, 5 РЕБ/РЕР, 810 одиниць автотранспорту, 40 БпЛА та 225 антени зв’язку, 610 ворожих позицій та укріплень, 15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, на їхньому рахунку – більше тисячі знищених і поранених окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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