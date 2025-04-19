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Російський загарбник стріляє з автомата в український безпілотник на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують ефективну роботу на Донеччині. В результаті останніх ударів знищено понад десять російських загарбників, укриття та інженерну техніку противника.

FPV-дрони влучно б’ють по визначених цілях — завдяки чітким розвідданим та злагодженим діям операторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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19.04.2025 15:22 Відповісти
Фенікс - бойовий птах України!
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19.04.2025 16:04 Відповісти
Походу пощастило тому хто стріляв. Він знищив дрон.
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19.04.2025 16:34 Відповісти
Українці, усіма способами, СПОНУКАЮТЬ московських убивць, звільнити терени України! Благодатний вогонь з України, зходить на московитів!!
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19.04.2025 17:21 Відповісти
 
 