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Російський загарбник стріляє з автомата в український безпілотник на Донеччині. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують ефективну роботу на Донеччині. В результаті останніх ударів знищено понад десять російських загарбників, укриття та інженерну техніку противника.
FPV-дрони влучно б’ють по визначених цілях — завдяки чітким розвідданим та злагодженим діям операторів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар19.04.2025 15:22 Відповісти Мені подобається 4
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