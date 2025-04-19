Російський загарбник стріляє з автомата в український безпілотник на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують ефективну роботу на Донеччині. В результаті останніх ударів знищено понад десять російських загарбників, укриття та інженерну техніку противника.

FPV-дрони влучно б’ють по визначених цілях — завдяки чітким розвідданим та злагодженим діям операторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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