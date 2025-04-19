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Воїни 5 ОШБр знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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