УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12331 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 402 7

Воїни 5 ОШБр знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку, а також укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) 5 ОШБр (97)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наша відповідь узколюбній Омериці
показати весь коментар
19.04.2025 11:44 Відповісти
Твоя відповідь з Словаччини??? Їдь сюди
показати весь коментар
19.04.2025 12:23 Відповісти
куди лашара? може в 128 гірськопіхотну? курс ******* ботяра знаєш?
показати весь коментар
19.04.2025 12:35 Відповісти
Ось саме такі як ти нам потрібні тут ... А ти відсижуєшся в словаччині
показати весь коментар
19.04.2025 12:43 Відповісти
де тут? запоребриком?
показати весь коментар
19.04.2025 13:26 Відповісти
+
показати весь коментар
19.04.2025 15:25 Відповісти
П'ята? Як завжди - 5+!!!
показати весь коментар
19.04.2025 16:17 Відповісти
 
 