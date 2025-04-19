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Прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку, а також укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині наші прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку. Бійці атакували РСЗВ, а також укриття окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
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молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼💪