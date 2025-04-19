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Прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку, а також укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині наші прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку. Бійці атакували РСЗВ, а також укриття окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться: Український воїн самотужки знищує трьох окупантів у ближньому стрілецькому бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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Все кацапське лайно пішло на сміття ,
молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼💪
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19.04.2025 12:17 Відповісти
Кордон - НАШ! ДПСУ - НАША!
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19.04.2025 16:21 Відповісти
 
 