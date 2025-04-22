50-летний корректировщик РФ задержан в Николаеве, - СБУ

В Николаеве задержан участник агентурной группы российских спецслужб, которая была разоблачена в марте 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Тогда в городе задержали четырех агентов РФ, корректировавших ракетно-пушечные атаки.

Врага интересовали запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, воюющие на южном фронте.

Сейчас был задержан пятый корректировщик, который "залег на дно" после разоблачения других агентов.

Речь идет о 50-летнем безработном, пророссийские комментарии которого заметили спецслужбы РФ в Telegram-каналах.

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"Он, как и остальные участники группы, контактировали с оккупантами через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося в Донецке и работающего на ФСБ и военную разведку РФ. Установлено, что корректировщик, действуя отдельно от других агентов, обходил город и пытался выявить локации базирования украинских защитников.

Также фигурант "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Собранные данные он мессенджером передавал "Лохматому", который затем "отчитывался" перед российскими кураторами", - говорится в сообщении.

Во время обысков у мужчины обнаружили мобильные телефоны с доказательствами его работы на РФ. Также у него изъяли патроны к стрелковому оружию, происхождение которых выясняют правоохранители.

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В данное время мужчине сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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