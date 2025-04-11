Шпионила за эшелонами ВСУ через "видеоловушку" в скворечнике: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТОрепортаж
В Днепре задержана еще одна российская агентка, шпионившая за военными эшелонами и корректировавшая ракетно-пушечные удары рашистов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы отследить движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеоловушку" напротив железнодорожного пути. Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в котором спрятала камеру с дополнительным аккумулятором.
С помощью замаскированного гаджета российские спецслужбисты могли в режиме реального времени отслеживать количество и грузы военных эшелонов", - говорится в сообщении.
СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства.
Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов Сил обороны.
Агенткой РФ оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" в Telegram-каналах.
Кроме сбора информации о передвижении эшелонов ВСУ, агентка обследовала местность, стремясь обнаружить и передать оккупантам координаты мобильных огневых групп ПВО, которые защищают прифронтовой город.
Во время обысков у нее изъяли видеокамеру с флеш-носителями, мобильный телефон и сим-карту с доказательствами преступлений.
В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Воно того варте?
І тепер почнуться навколо убивці, усілякі дії від осіб, слідчих+прокуророських+адвокатських+суддівських+охорони+
утримання…. І усе це за рахунок Українців, яких вона зрадила і убивала!!
А було б, як у мудрій Сирії, - виявили, піймали і повісили! Все, дієво і наочно!
Але ж ні, краще, як з беркутньою та іншими їм подібними! Роками тягомотини, і свободою на Фініші! Портновщина та лукашівщина, у середовищі законодавчому, НЕДОТОРКАНА! Підрахуй з піскуном, та їм подібні, можуть, усьо ж обґрунтувати, для дурнів!!
Повинен бути суд і вирок! Справжні, а не отой печерський балаган. Бо завжди є вірогідність вбити не того... На жаль.