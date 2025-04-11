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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Шпионила за эшелонами ВСУ через "видеоловушку" в скворечнике: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре задержана еще одна российская агентка, шпионившая за военными эшелонами и корректировавшая ракетно-пушечные удары рашистов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы отследить движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеоловушку" напротив железнодорожного пути. Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в котором спрятала камеру с дополнительным аккумулятором.

С помощью замаскированного гаджета российские спецслужбисты могли в режиме реального времени отслеживать количество и грузы военных эшелонов", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента РФ в Днепре, которая шпионила за ВСУ

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СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства.

СБУ задержала агента РФ в Днепре, которая шпионила за ВСУ

Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности маршрутов Сил обороны.

Агенткой РФ оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" в Telegram-каналах.

Кроме сбора информации о передвижении эшелонов ВСУ, агентка обследовала местность, стремясь обнаружить и передать оккупантам координаты мобильных огневых групп ПВО, которые защищают прифронтовой город.

СБУ задержала агента РФ в Днепре, которая шпионила за ВСУ

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Во время обысков у нее изъяли видеокамеру с флеш-носителями, мобильный телефон и сим-карту с доказательствами преступлений.

В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

Днепр (4417) СБУ (19889) Днепропетровская область (3942) Днепровский район (76)


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Топ комментарии
+25
Чергова мерзота...
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11.04.2025 10:10
+21
на гіляку курву кацапську !!!
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11.04.2025 10:11
+20
****, розтрелять
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11.04.2025 10:18
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Чергова мерзота...
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11.04.2025 10:10 Ответить
дічь на бутилку🍾
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11.04.2025 10:10 Ответить
на гіляку курву кацапську !!!
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11.04.2025 10:11 Ответить
От же ж курва косолапа!
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11.04.2025 10:14 Ответить
****, розтрелять
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11.04.2025 10:18 Ответить
Ще цей біомусор кормить до кінця життя.
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11.04.2025 10:21 Ответить
Є "ідея"!... Раз вона така "любителька шпаківен" - то розмістить її на "зоні" та укласти угоду з "Лісами України". У них лісгоспи з пилорамами у віданні - тому відходів дошок вистачає... Хай робить шпаківні та синичники. А лісники їх по лісах розвішуватимуть... Треба ж, якось, бороться зі шкідниками? А дуплистих дерев у лісах дуже мало...
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11.04.2025 10:55 Ответить
Навіщо це сміття через яке гинуть захисники та мешканці України залишати жити?
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11.04.2025 10:25 Ответить
Ти ба - яка "винахідниця"... (Хоча, могли й "підказать"...)
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11.04.2025 10:27 Ответить
І таких в Україні щонайменше 30%. Вихід в ситуації в якій опинилась Україна один--РОЗСТРІЛ!! Методами, тими які до них застосовують, ситуацію не виправити,тому що це не ситуація,коли на территорію заслано 100 чи 300 шпигунів,їх ще можливо відловити,а тисячі--не здійсненна задача,тому і такий вихід,можливо хоч будуть боятись за своє нікчемне життя,а також за майбутне родини.
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11.04.2025 10:28 Ответить
Точніше 27, тому що 73 проголосували за майбутнє.
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11.04.2025 10:37 Ответить
Ну ми бачимо ваше майбутьне,голосувальщики!!!
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11.04.2025 11:41 Ответить
таких внутрішнії ворогів 3-5%, а не 30%. Якщо РОЗСТРІЛЮВАТИ ворогів, то активнисть їх знизиться на 90%, але ЗЕбанда кришує ворогів
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11.04.2025 16:37 Ответить
А может французы, в целом, были правы? Может Украине такой машинки не хватает?
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11.04.2025 10:35 Ответить
Позбавляти громадянства і висилати на болота. Людина, здатна на будь-який злочин за гроші - міна уповільненої дії в будь-якій державі. Саме тому засРашка утилізує таких на війні.
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11.04.2025 10:38 Ответить
как это выслать ? А кто за вред причиненный Украине и ВСУ ответит? Утверждаю. Очень плохо, что в Украине нет смертной казни для таких мразей. В итоги мы придем к люксам для Брейвиков
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11.04.2025 10:47 Ответить
Ну, можна обміняти на наших полонених.
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11.04.2025 10:52 Ответить
Да кому вона на параші потрібна. Для *****, такі як вона рупь ведро коштують
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11.04.2025 11:01 Ответить
Ви думаєте, що запровадивши смертну кару для таких покидьків, як ця курва, Україна буде і надалі одержувати зброю і фіндопомогу від країн ЄС? Дуже сумніваюсь. А на такій допомозі, як від Трумпа, ми далеко не заїдемо.

Воно того варте?
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11.04.2025 12:38 Ответить
я так не думаю. Але 10-15 років ув'язнення за зраду та шпигунство, в порівнянні із вироком у 15 років за коментар або малюнок на мордорі, це неприпустимий гуманізм. Проте і відправляти їх до *****, все одно що кидати щуку у річку.
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11.04.2025 14:57 Ответить
На мою особисту патріотичну думку, потрібно було ще із 2022 року діяти жорсткими методами і по закону військового часу розстрілювати всю мерзоту, котру москалі запхали чи навербували в нашій державі - паліїв, корегувальників, зрадників, корупціонерів, пропагандистів та іншу рашистську/прорашистську погань.
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11.04.2025 10:35 Ответить
Такаж убивця Українців, як і оті московіти на фронті!
І тепер почнуться навколо убивці, усілякі дії від осіб, слідчих+прокуророських+адвокатських+суддівських+охорони+
утримання…. І усе це за рахунок Українців, яких вона зрадила і убивала!!
А було б, як у мудрій Сирії, - виявили, піймали і повісили! Все, дієво і наочно!
Але ж ні, краще, як з беркутньою та іншими їм подібними! Роками тягомотини, і свободою на Фініші! Портновщина та лукашівщина, у середовищі законодавчому, НЕДОТОРКАНА! Підрахуй з піскуном, та їм подібні, можуть, усьо ж обґрунтувати, для дурнів!!
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11.04.2025 11:29 Ответить
Я й сама б залюбки таких розстрілювала. Але проблема в тому, що серед цих корегувальників, підпалювачів та інших "ворогів народа" є певний відсоток тих, на кого наклепали. У чорному 37-му році було вбито мільйони невинних людей, велика частина донощиків мала свій профіт - посади своїх жертв, їхні домівки, наукові роботи, що можна було вкрасти та видати за свої... А більшість вірила, що дійсно воює з діверсантами, шпигунами, саботажниками та іншими ворогами, що країна у "кільці", і усі засоби є хорошими...
Повинен бути суд і вирок! Справжні, а не отой печерський балаган. Бо завжди є вірогідність вбити не того... На жаль.
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11.04.2025 11:36 Ответить
Дивина, а як же ж , що вона не наркозалежна?
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11.04.2025 12:18 Ответить
Гранату у дупу і хай по літає!
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11.04.2025 12:43 Ответить
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11.04.2025 13:03 Ответить
И ненакрашенная - тоже.
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11.04.2025 21:27 Ответить
Скільки можна з ворогами бавитись? РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ виправлять ситуацію. Ворогів потрібно знищувати, бо вони знищать нас!
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11.04.2025 16:35 Ответить
 
 