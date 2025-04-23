Зрадник із Бахмуту коригував ворожі удари по Черкащині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Яку інформацію зрадник передавав ворогу?

За матеріалами справи, після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону.





Встановлено, наприклад, що для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти "скинув" його геолокацію ФСБ.

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Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.

Хотів влаштуватися до місцевого органу самоврядування

У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

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Як зрадника затримали?

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

За даними слідства, переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.