Зрадник із Бахмуту коригував ворожі удари по Черкащині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Яку інформацію зрадник передавав ворогу?
За матеріалами справи, після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону.
Встановлено, наприклад, що для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти "скинув" його геолокацію ФСБ.
Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.
Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.
Хотів влаштуватися до місцевого органу самоврядування
У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.
Як зрадника затримали?
Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.
На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
За даними слідства, переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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хз, може тіко ампутація
а так най живе
вони дешеві, вибір великий, інших йому не потрібно, бо із баран'ячими забодає усіх