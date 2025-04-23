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Новини Фото Викриття колаборантів
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Зрадник із Бахмуту коригував ворожі удари по Черкащині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Яку інформацію зрадник передавав ворогу?

За матеріалами справи, після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону.

зрадник з Бахмуту шпигував на Черкащині
зрадник з Бахмуту шпигував на Черкащині

Встановлено, наприклад, що для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти "скинув" його геолокацію ФСБ.

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Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.

Хотів влаштуватися до місцевого органу самоврядування

У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано безробітну агентку РФ, яка встановлювала "відеопастки" та готувала повітряний удар ворога по залізниці на Чернігівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як зрадника затримали?

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

За даними слідства, переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали адвокатку, яка готувалась до захоплення влади, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12821) шпигунство (993) Черкаська область (52)


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Топ коментарі
+12
Це дрібне лайно... Якщо лайно потужне, то воно недоторкане...
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23.04.2025 10:14
+11
С#ка, пригріли зміюку. Сподіваюся, пожиттєво дадуть
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23.04.2025 10:13
+10
Просто даунбаські потвори, мало того, що закликали ворога до України через свої терикони, та ще прикидаються біженцями і корегують ракети на мирних, куди приїхали. Гоніть ту мерзоту подалі від себе, хай їдуть до кацапію.
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23.04.2025 10:26
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С#ка, пригріли зміюку. Сподіваюся, пожиттєво дадуть
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23.04.2025 10:13 Відповісти
Ти насправді думаєш, що йому дадуть довічно? Вийде через років вісім при бабулєтах, адже їм там платять щомісячно !!! Не МЕНШЕ 8000 грн., окрема кухня, магазин і посилки щомісяця.
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23.04.2025 10:25 Відповісти
Це дрібне лайно... Якщо лайно потужне, то воно недоторкане...
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23.04.2025 10:14 Відповісти
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23.04.2025 10:55 Відповісти
Набить клеймо на лбу и отправить обратно в Бухмут.
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23.04.2025 10:18 Відповісти
переїхало кацапською тєлєгою. Лікування займе все життя.
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23.04.2025 10:19 Відповісти
невиліковне, на жаль...
хз, може тіко ампутація
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23.04.2025 10:36 Відповісти
це когнітивні відхилення, тому допоможе тільки ампутація голови.
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23.04.2025 10:44 Відповісти
може тіко мозок видалити?
а так най живе
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23.04.2025 10:46 Відповісти
не зможе жити, бо ковтатєльного рефлексу не буде, і помре через голод.
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23.04.2025 10:52 Відповісти
курячі пересадити - усе буде ок
вони дешеві, вибір великий, інших йому не потрібно, бо із баран'ячими забодає усіх
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23.04.2025 10:53 Відповісти
Три роки - це завчасно?
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23.04.2025 10:21 Відповісти
Просто даунбаські потвори, мало того, що закликали ворога до України через свої терикони, та ще прикидаються біженцями і корегують ракети на мирних, куди приїхали. Гоніть ту мерзоту подалі від себе, хай їдуть до кацапію.
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23.04.2025 10:26 Відповісти
А ще захищають рускій ізик.
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23.04.2025 10:34 Відповісти
Не дочекаюся вироку.
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23.04.2025 10:38 Відповісти
А мчому це донбасівське бидло не на фронті ?
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23.04.2025 10:42 Відповісти
грош1 за зраду нелегк1 , але тут 1 питання до держави , засоби 1снування для переселенц1в не так1 вже .
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23.04.2025 14:16 Відповісти
 
 