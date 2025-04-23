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Предатель из Бахмута корректировал вражеские удары по Черкасской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины, а затем начал работать на оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какую информацию предатель передавал врагу?

По материалам дела, после дистанционной вербовки фигурант готовил координаты для ракетно-дроновых атак РФ по региону.

предатель из Бахмута шпионил в Черкасской области
предатель из Бахмута шпионил в Черкасской области

Установлено, например, что для нанесения удара по районному ТЦК агент под видом обновления учетных данных пришел к военному объекту и оттуда "сбросил" его геолокацию ФСБ.

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Кроме того, он регулярно объезжал территорию области, пытаясь обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Во время таких разведвылазок предатель шпионил также за учебными центрами и запасными командными пунктами украинских войск.

Хотел устроиться в местный орган самоуправления

В дальнейшем он надеялся устроиться главным специалистом в местный орган самоуправления, чтобы использовать должность для сбора дополнительной развединформации.

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Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

По данным следствия, переселенец попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19901) шпионаж (1388) Черкасская область (50)


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Топ комментарии
+12
Це дрібне лайно... Якщо лайно потужне, то воно недоторкане...
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23.04.2025 10:14
+11
С#ка, пригріли зміюку. Сподіваюся, пожиттєво дадуть
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23.04.2025 10:13
+10
Просто даунбаські потвори, мало того, що закликали ворога до України через свої терикони, та ще прикидаються біженцями і корегують ракети на мирних, куди приїхали. Гоніть ту мерзоту подалі від себе, хай їдуть до кацапію.
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23.04.2025 10:26
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С#ка, пригріли зміюку. Сподіваюся, пожиттєво дадуть
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23.04.2025 10:13 Ответить
Ти насправді думаєш, що йому дадуть довічно? Вийде через років вісім при бабулєтах, адже їм там платять щомісячно !!! Не МЕНШЕ 8000 грн., окрема кухня, магазин і посилки щомісяця.
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23.04.2025 10:25 Ответить
Це дрібне лайно... Якщо лайно потужне, то воно недоторкане...
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23.04.2025 10:14 Ответить
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23.04.2025 10:55 Ответить
Набить клеймо на лбу и отправить обратно в Бухмут.
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23.04.2025 10:18 Ответить
переїхало кацапською тєлєгою. Лікування займе все життя.
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23.04.2025 10:19 Ответить
невиліковне, на жаль...
хз, може тіко ампутація
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23.04.2025 10:36 Ответить
це когнітивні відхилення, тому допоможе тільки ампутація голови.
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23.04.2025 10:44 Ответить
може тіко мозок видалити?
а так най живе
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23.04.2025 10:46 Ответить
не зможе жити, бо ковтатєльного рефлексу не буде, і помре через голод.
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23.04.2025 10:52 Ответить
курячі пересадити - усе буде ок
вони дешеві, вибір великий, інших йому не потрібно, бо із баран'ячими забодає усіх
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23.04.2025 10:53 Ответить
Три роки - це завчасно?
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23.04.2025 10:21 Ответить
Просто даунбаські потвори, мало того, що закликали ворога до України через свої терикони, та ще прикидаються біженцями і корегують ракети на мирних, куди приїхали. Гоніть ту мерзоту подалі від себе, хай їдуть до кацапію.
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23.04.2025 10:26 Ответить
А ще захищають рускій ізик.
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23.04.2025 10:34 Ответить
Не дочекаюся вироку.
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23.04.2025 10:38 Ответить
А мчому це донбасівське бидло не на фронті ?
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23.04.2025 10:42 Ответить
грош1 за зраду нелегк1 , але тут 1 питання до держави , засоби 1снування для переселенц1в не так1 вже .
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23.04.2025 14:16 Ответить
 
 