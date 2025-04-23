Предатель из Бахмута корректировал вражеские удары по Черкасской области, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины, а затем начал работать на оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какую информацию предатель передавал врагу?
По материалам дела, после дистанционной вербовки фигурант готовил координаты для ракетно-дроновых атак РФ по региону.
Установлено, например, что для нанесения удара по районному ТЦК агент под видом обновления учетных данных пришел к военному объекту и оттуда "сбросил" его геолокацию ФСБ.
Кроме того, он регулярно объезжал территорию области, пытаясь обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.
Во время таких разведвылазок предатель шпионил также за учебными центрами и запасными командными пунктами украинских войск.
Хотел устроиться в местный орган самоуправления
В дальнейшем он надеялся устроиться главным специалистом в местный орган самоуправления, чтобы использовать должность для сбора дополнительной развединформации.
Как предателя задержали?
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.
На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
По данным следствия, переселенец попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" на Телеграм-каналах.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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хз, може тіко ампутація
а так най живе
вони дешеві, вибір великий, інших йому не потрібно, бо із баран'ячими забодає усіх