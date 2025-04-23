Предатель из Бахмута корректировал вражеские удары по Черкасской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины, а затем начал работать на оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какую информацию предатель передавал врагу?

По материалам дела, после дистанционной вербовки фигурант готовил координаты для ракетно-дроновых атак РФ по региону.





Установлено, например, что для нанесения удара по районному ТЦК агент под видом обновления учетных данных пришел к военному объекту и оттуда "сбросил" его геолокацию ФСБ.

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Кроме того, он регулярно объезжал территорию области, пытаясь обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Во время таких разведвылазок предатель шпионил также за учебными центрами и запасными командными пунктами украинских войск.

Хотел устроиться в местный орган самоуправления

В дальнейшем он надеялся устроиться главным специалистом в местный орган самоуправления, чтобы использовать должность для сбора дополнительной развединформации.

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Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

По данным следствия, переселенец попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.