СБУ затримала ворожого пропагандиста, який чекав на окупацію Харкова

СБУ викрила у Харкові та повідомила про підозру ще одному пропагандисту ідей "руського міру".

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владіслав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився 58-річний тимчасово не працюючий мешканець Харкова, який є прихильником загарбницької кремлівської ідеології.

За даними слідства, для популяризації кремлівських наративів ворожий пропагандист використовував проросійські канали у месенджері "телеграм", де він залишав свої коментарі під антиукраїнськими дописами. У своїх коментарях він закликав знищувати українців, вихваляв російських воєнних злочинців, які вбивають українських захисників.

Фігурант сподівався, що Харків якомога швидше окупують російські загарбники і стверджував, що від цього усі харків'яни нібито будуть тільки раді. До того ж він дуже хотів повної капітуляції України перед рашистами. Крім цього, чоловік розповсюджував стандартні фейки кремлівської пропаганди про нібито розкольницький характер Православної церкви України та про нібито відхід від православних цінностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував теракти біля оборонних відомств у Києві: затримано законспірованого агента ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ініційована СБУ судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно). За цей злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.