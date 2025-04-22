СБУ затримала ворожого пропагандиста, який чекав на окупацію Харкова
СБУ викрила у Харкові та повідомила про підозру ще одному пропагандисту ідей "руського міру".
Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владіслав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисником виявився 58-річний тимчасово не працюючий мешканець Харкова, який є прихильником загарбницької кремлівської ідеології.
За даними слідства, для популяризації кремлівських наративів ворожий пропагандист використовував проросійські канали у месенджері "телеграм", де він залишав свої коментарі під антиукраїнськими дописами. У своїх коментарях він закликав знищувати українців, вихваляв російських воєнних злочинців, які вбивають українських захисників.
Фігурант сподівався, що Харків якомога швидше окупують російські загарбники і стверджував, що від цього усі харків'яни нібито будуть тільки раді. До того ж він дуже хотів повної капітуляції України перед рашистами. Крім цього, чоловік розповсюджував стандартні фейки кремлівської пропаганди про нібито розкольницький характер Православної церкви України та про нібито відхід від православних цінностей.
Ініційована СБУ судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.
На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно). За цей злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інколи здають кімнату. Там життя вдалось менше, але на бухло з гральними автомтами теж вистачає.
Я знал одного у которого было около 50 квартир/домов, и ни одного своего собственного. Он жил либо в тех домах что ремонтировал, либо во временно вакантных, либо в машине спал. У него было много арестов за то что жил в собственных ( но официально не разрешенных к использованию, типа канализация не доделана, электрика не прошла инспекцию и тд) домах.