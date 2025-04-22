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СБУ затримала ворожого пропагандиста, який чекав на окупацію Харкова

ворожий пропагандист з Харкова

СБУ викрила у Харкові та повідомила про підозру ще одному пропагандисту ідей "руського міру".

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владіслав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився 58-річний тимчасово не працюючий мешканець Харкова, який є прихильником загарбницької кремлівської ідеології.

За даними слідства, для популяризації кремлівських наративів ворожий пропагандист використовував проросійські канали у месенджері "телеграм", де він залишав свої коментарі під антиукраїнськими дописами. У своїх коментарях він закликав знищувати українців, вихваляв російських воєнних злочинців, які вбивають українських захисників.

Фігурант сподівався, що Харків якомога швидше окупують російські загарбники і стверджував, що від цього усі харків'яни нібито будуть тільки раді. До того ж він дуже хотів повної капітуляції України перед рашистами. Крім цього, чоловік розповсюджував стандартні фейки кремлівської пропаганди про нібито розкольницький характер Православної церкви України та про нібито відхід від православних цінностей.

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Ініційована СБУ судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно). За цей злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Автор: 

пропаганда (2802) СБУ (12821) Харків (5605) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Топ коментарі
+11
А БАКАНОВА КОЛИ?
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22.04.2025 17:34
+4
Автор статті Володимир Янченко , який ще "руський мир"? Спочатку розберіться , що означає слово "руський" , а потім використовуйте це слово за призначенням , а не в якості підміни термінології. Підміну "русский" на "руський" придумали у москві. Руський - житель української Русі , а московської Русі ніколи не було ...
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22.04.2025 17:49
+2
ВРУ! Де смертна кара для ворогів? Генерали! Де Уряд Нац.Порятунку!! ?
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22.04.2025 17:37
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А БАКАНОВА КОЛИ?
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22.04.2025 17:34 Відповісти
доречі він був БАКАНОВ юридично головою бізнесу 95 квартал... Це там де грав тексти вовка про сеньйора-голодомора, про порноактрису Україну, про ТЕРМОС та армавір - а шо такоє? ЗА ДАВНАСТЬЮ ЛЄТ СБУ НЕ МОЖЕ ПРІВЛЕЧЬ?
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22.04.2025 19:09 Відповісти
ВРУ! Де смертна кара для ворогів? Генерали! Де Уряд Нац.Порятунку!! ?
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22.04.2025 17:37 Відповісти
58 лет, временно не работающий? А живут такие люди на что, тем более в большом городе? Сдает комнату в квартире?
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22.04.2025 17:38 Відповісти
Бггг, я коли по Києву по зйомним хатам перебивався, то багато таких бачив. При совку отримали хату (і деколи не одну). Живе з мамою, свою хату здає, гроші пробухує і програє в гральні автомати. Життя вдалося.
Інколи здають кімнату. Там життя вдалось менше, але на бухло з гральними автомтами теж вистачає.
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22.04.2025 18:00 Відповісти
Ну так это уже рантье, а не временно не работающий.
Я знал одного у которого было около 50 квартир/домов, и ни одного своего собственного. Он жил либо в тех домах что ремонтировал, либо во временно вакантных, либо в машине спал. У него было много арестов за то что жил в собственных ( но официально не разрешенных к использованию, типа канализация не доделана, электрика не прошла инспекцию и тд) домах.
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22.04.2025 20:36 Відповісти
Нє, рантьє - це чувак, в якого бізнес. Бізнес = фоп (як мінімум), податки, договори і все таке інше. А тут все в чорну. Конуру здати - гроші пробухати.
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22.04.2025 22:58 Відповісти
А як бути з представником "русского міра" новінським, який зараз привіз благодатний вогонь для рашистської церкви?
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22.04.2025 17:38 Відповісти
Автор статті Володимир Янченко , який ще "руський мир"? Спочатку розберіться , що означає слово "руський" , а потім використовуйте це слово за призначенням , а не в якості підміни термінології. Підміну "русский" на "руський" придумали у москві. Руський - житель української Русі , а московської Русі ніколи не було ...
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22.04.2025 17:49 Відповісти
Кожен проросійський пропагандист має брати приклад з флагманів російської пропаганди таких як... чоловік симонянчихи.
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22.04.2025 17:55 Відповісти
Воно що,скопитилось?
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22.04.2025 19:57 Відповісти
Воно з Нового року в комє
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22.04.2025 19:58 Відповісти
 
 