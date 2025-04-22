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СБУ задержала вражеского пропагандиста, ждавшего оккупации Харькова

вражеский пропагандист из Харькова

СБУ разоблачила в Харькове и сообщила о подозрении еще одному пропагандисту идей "русского мира".

Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался 58-летний временно не работающий житель Харькова, являющийся сторонником захватнической кремлевской идеологии.

По данным следствия, для популяризации кремлевских нарративов вражеский пропагандист использовал пророссийские каналы в мессенджере "Телеграм", где он оставлял свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях он призывал уничтожать украинцев, восхвалял российских военных преступников, которые убивают украинских защитников.

Фигурант надеялся, что Харьков как можно скорее оккупируют российские захватчики и утверждал, что от этого все харьковчане якобы будут только рады. К тому же он очень хотел полной капитуляции Украины перед рашистами. Кроме этого, мужчина распространял стандартные фейки кремлевской пропаганды о якобы раскольническом характере Православной церкви Украины и о якобы отходе от православных ценностей.

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Инициированная СБУ судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.

На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно). За это преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

пропаганда (3676) СБУ (19901) Харьков (7490) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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Топ комментарии
+11
А БАКАНОВА КОЛИ?
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22.04.2025 17:34
+4
Автор статті Володимир Янченко , який ще "руський мир"? Спочатку розберіться , що означає слово "руський" , а потім використовуйте це слово за призначенням , а не в якості підміни термінології. Підміну "русский" на "руський" придумали у москві. Руський - житель української Русі , а московської Русі ніколи не було ...
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22.04.2025 17:49
+2
ВРУ! Де смертна кара для ворогів? Генерали! Де Уряд Нац.Порятунку!! ?
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22.04.2025 17:37
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А БАКАНОВА КОЛИ?
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22.04.2025 17:34 Ответить
доречі він був БАКАНОВ юридично головою бізнесу 95 квартал... Це там де грав тексти вовка про сеньйора-голодомора, про порноактрису Україну, про ТЕРМОС та армавір - а шо такоє? ЗА ДАВНАСТЬЮ ЛЄТ СБУ НЕ МОЖЕ ПРІВЛЕЧЬ?
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22.04.2025 19:09 Ответить
ВРУ! Де смертна кара для ворогів? Генерали! Де Уряд Нац.Порятунку!! ?
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22.04.2025 17:37 Ответить
58 лет, временно не работающий? А живут такие люди на что, тем более в большом городе? Сдает комнату в квартире?
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22.04.2025 17:38 Ответить
Бггг, я коли по Києву по зйомним хатам перебивався, то багато таких бачив. При совку отримали хату (і деколи не одну). Живе з мамою, свою хату здає, гроші пробухує і програє в гральні автомати. Життя вдалося.
Інколи здають кімнату. Там життя вдалось менше, але на бухло з гральними автомтами теж вистачає.
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22.04.2025 18:00 Ответить
Ну так это уже рантье, а не временно не работающий.
Я знал одного у которого было около 50 квартир/домов, и ни одного своего собственного. Он жил либо в тех домах что ремонтировал, либо во временно вакантных, либо в машине спал. У него было много арестов за то что жил в собственных ( но официально не разрешенных к использованию, типа канализация не доделана, электрика не прошла инспекцию и тд) домах.
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22.04.2025 20:36 Ответить
Нє, рантьє - це чувак, в якого бізнес. Бізнес = фоп (як мінімум), податки, договори і все таке інше. А тут все в чорну. Конуру здати - гроші пробухати.
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22.04.2025 22:58 Ответить
А як бути з представником "русского міра" новінським, який зараз привіз благодатний вогонь для рашистської церкви?
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22.04.2025 17:38 Ответить
Автор статті Володимир Янченко , який ще "руський мир"? Спочатку розберіться , що означає слово "руський" , а потім використовуйте це слово за призначенням , а не в якості підміни термінології. Підміну "русский" на "руський" придумали у москві. Руський - житель української Русі , а московської Русі ніколи не було ...
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22.04.2025 17:49 Ответить
Кожен проросійський пропагандист має брати приклад з флагманів російської пропаганди таких як... чоловік симонянчихи.
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22.04.2025 17:55 Ответить
Воно що,скопитилось?
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22.04.2025 19:57 Ответить
Воно з Нового року в комє
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22.04.2025 19:58 Ответить
 
 