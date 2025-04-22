СБУ задержала вражеского пропагандиста, ждавшего оккупации Харькова

СБУ разоблачила в Харькове и сообщила о подозрении еще одному пропагандисту идей "русского мира".

Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался 58-летний временно не работающий житель Харькова, являющийся сторонником захватнической кремлевской идеологии.

По данным следствия, для популяризации кремлевских нарративов вражеский пропагандист использовал пророссийские каналы в мессенджере "Телеграм", где он оставлял свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях он призывал уничтожать украинцев, восхвалял российских военных преступников, которые убивают украинских защитников.

Фигурант надеялся, что Харьков как можно скорее оккупируют российские захватчики и утверждал, что от этого все харьковчане якобы будут только рады. К тому же он очень хотел полной капитуляции Украины перед рашистами. Кроме этого, мужчина распространял стандартные фейки кремлевской пропаганды о якобы раскольническом характере Православной церкви Украины и о якобы отходе от православных ценностей.

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Инициированная СБУ судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.

На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно). За это преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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