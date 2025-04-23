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Новости Задержание корректировщиков Приговоры за государственную измену
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Передавал ГРУ маршруты движения эшелонов ВСУ: железнодорожника приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Железнодорожник передавал данные РФ. Его приговорили к 15 годам

К 15 годам лишения свободы приговорили агента ГРУ России, который шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 42-летний помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци был завербован 78 разведцентром ГРУ России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожизненное заключение грозит российскому агенту, который планировал пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине, - СБУ. ФОТО

Мужчина фиксировал направления движения грузовых поездов украинских войск прямо из кабины своего локомотива и затем сообщал об этом в чат-бот российской спецслужбы.

Оккупанты пытались установить логистические пути поставки оружия и боеприпасов Сил обороны на передовую.

Во время командировок мужчина также обходил местность, где пытался обнаружить локации укрепрайонов и запасных командных пунктов.

Агент был задержан летом 2024 года на Сумщине, когда он готовился передать оккупантам новую "порцию" разведданных.

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Следствие установило, что предатель, в частности, публиковал в Телеграм-каналах свои комментарии, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ.

Коллегия судей признала мужчину виновным по двум статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Читайте: Предатель из Бахмута корректировал вражеские удары по Черкасской области, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19901) Укрзализныця (2749) корректировщик (49)


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Там його і зариють,тварюку...
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23.04.2025 13:16 Ответить
Хоть би ніхто не завадив, його прикрому самогубству!!
Бо тепер, жертви його злочину, будуть ще і утримувати убивцю, за свої кошти!
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23.04.2025 13:19 Ответить
Світлофора близько не було,щоб підвісити,у знак подяки.
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23.04.2025 13:34 Ответить
Бачу в його обличчі стійке бажання до суіциду.
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23.04.2025 13:35 Ответить
На розмінування!
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23.04.2025 13:36 Ответить
Треба вже до совків і методи скрепні!!! Брати через тцк їхніх родичів найдорожчих і возити на тих поїздах , щоб думали а не ворогу допомагали
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23.04.2025 17:28 Ответить
 
 