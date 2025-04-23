Передавал ГРУ маршруты движения эшелонов ВСУ: железнодорожника приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

К 15 годам лишения свободы приговорили агента ГРУ России, который шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 42-летний помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци был завербован 78 разведцентром ГРУ России.

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Мужчина фиксировал направления движения грузовых поездов украинских войск прямо из кабины своего локомотива и затем сообщал об этом в чат-бот российской спецслужбы.

Оккупанты пытались установить логистические пути поставки оружия и боеприпасов Сил обороны на передовую.

Во время командировок мужчина также обходил местность, где пытался обнаружить локации укрепрайонов и запасных командных пунктов.

Агент был задержан летом 2024 года на Сумщине, когда он готовился передать оккупантам новую "порцию" разведданных.

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Следствие установило, что предатель, в частности, публиковал в Телеграм-каналах свои комментарии, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ.

Коллегия судей признала мужчину виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

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