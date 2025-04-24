Ночная российская атака: в девяти регионах ликвидировали почти 40 очагов возгорания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 апреля под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия - в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия. Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции. Важно помочь пострадавшим пережить острую фазу и в нужный момент выявить психологическую травму, которая требует дальнейшего лечения.

Всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторного обстрела. На Житомирщине враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.

"Удары по гражданским, по экстренным службам во время спасения людей - это стиль России. Мы переживали такое неоднократно. Именно поэтому Украина настаивает на полном и немедленном прекращении огня, потому что это, в первую очередь, прекращение убийств наших людей", - подчеркнул Клименко.

Также читайте: Харьков подвергся мощной атаке врага: два человека получили ранения (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж









