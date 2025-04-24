Харьков подвергся мощной атаке врага: два человека получили ранения (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

На второй час ночи 24 апреля стало известно, что Харьков подвергся уже семи ракетным ударам, один из которых пришелся по Новобаварскому району. В результате атаки выбиты окна в близлежащих многоэтажках.

Также под вражеским ударом оказался Основянский район. Там повреждены частные дома.

С трех ночи Харьков находился под атакой вражеских БПЛА.

"Харьков второй раз за ночь - под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета. Будьте осторожны", - около 5 утра сообщил Терехов.

Он отметил, что в результате последнего удара по Харькову два человека получили ранения. Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Обследование мест вражеских ударов продолжается.

"Еще одна неспокойная ночь для Харькова. Зафиксировано 19 ударов по городу: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "шахед". Пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. На местах работают все соответствующие службы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - отметил Терехов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков под вражеской ракетной атакой: в городе прогремели взрывы

Обновление

Впоследствии Терехов сообщил, что этой ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз – вражескими БПЛА, 10 раз - ракетами.

Повреждены - многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.





