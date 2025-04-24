1 209 2
Харьков под вражеской ракетной атакой: в городе прогремели взрывы
В ночь на 24 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны!", - сообщил городской голова в 01:09.
"Повторные ракетные удары по Харькову", - сообщил Терехов в 01:28.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 24 апреля, Россия запустила из акватории Черного моря ракеты "Калибр" для обстрела Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
stanis nasvaiko
показать весь комментарий24.04.2025 01:48 Ответить Мне нравится 2
Татьяна Петровна
показать весь комментарий24.04.2025 05:16 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль