РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10576 посетителей онлайн
Новости Обстрел Харькова
1 209 2

Харьков под вражеской ракетной атакой: в городе прогремели взрывы

взрыв в Харькове на фоне ракетной атаки

В ночь на 24 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны!", - сообщил городской голова в 01:09.

"Повторные ракетные удары по Харькову", - сообщил Терехов в 01:28.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 24 апреля, Россия запустила из акватории Черного моря ракеты "Калибр" для обстрела Украины.

Также смотрите: Ночная атака вражеских дронов на Харьков: спасатели ликвидировали масштабные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

ракеты (3569) Харьков (7490) атака (376) Харьковская область (810) Харьковский район (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене поїхало на перемовини. Який сенс з того , що воно їздить ?
показать весь комментарий
24.04.2025 01:48 Ответить
Як який? Поїхало, то можна лупити ракетами по всій Україні, агент " Буратіно" внє зони пораженія.
показать весь комментарий
24.04.2025 05:16 Ответить
 
 