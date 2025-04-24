Харьков под вражеской ракетной атакой: в городе прогремели взрывы

В ночь на 24 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны!", - сообщил городской голова в 01:09.

"Повторные ракетные удары по Харькову", - сообщил Терехов в 01:28.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 24 апреля, Россия запустила из акватории Черного моря ракеты "Калибр" для обстрела Украины.

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