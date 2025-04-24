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Харків під ворожою ракетною атакою: у місті пролунали вибухи
У ніч на 24 квітня окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!", - повідомив міський голова о 01:09.
"Повторні ракетні удари по Харкову", - повідомив Терехов о 01:28.
Раніше повідомлялося, що у ніч на четвер, 24 квітня, Росія запустила з акваторії Чорного моря ракети "Калібр" для обстрілу України.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар24.04.2025 01:48 Відповісти Мені подобається 2
Татьяна Петровна
показати весь коментар24.04.2025 05:16 Відповісти Мені подобається 5
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