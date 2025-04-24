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Новини Обстріл Харкова
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Харків під ворожою ракетною атакою: у місті пролунали вибухи

вибух у Харкові на тлі ракетної атаки

У ніч на 24 квітня окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!", - повідомив міський голова о 01:09.

"Повторні ракетні удари по Харкову", - повідомив Терехов о 01:28.

Раніше повідомлялося, що у ніч на четвер, 24 квітня, Росія запустила з акваторії Чорного моря ракети "Калібр" для обстрілу України.

Читайте також: Росія запустила "Калібри" з Чорного моря, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

ракети (4026) Харків (5609) атака (344) Харківська область (815) Харківський район (248)


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Зелене поїхало на перемовини. Який сенс з того , що воно їздить ?
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24.04.2025 01:48 Відповісти
Як який? Поїхало, то можна лупити ракетами по всій Україні, агент " Буратіно" внє зони пораженія.
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24.04.2025 05:16 Відповісти
 
 