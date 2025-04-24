Харків під ворожою ракетною атакою: у місті пролунали вибухи

У ніч на 24 квітня окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!", - повідомив міський голова о 01:09.

"Повторні ракетні удари по Харкову", - повідомив Терехов о 01:28.

Раніше повідомлялося, що у ніч на четвер, 24 квітня, Росія запустила з акваторії Чорного моря ракети "Калібр" для обстрілу України.

Читайте також: Росія запустила "Калібри" з Чорного моря, - Повітряні сили (оновлено)