Ночная атака вражеских дронов на Харьков: спасатели ликвидировали масштабные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове спасатели ликвидировали масштабные пожары на территории гражданских предприятий в Новобаварском районе, вызванные ударами российских беспилотников в ночь с 22 на 23 апреля.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на территории одного из них горело производственное четырехэтажное здание на площади 4000 кв. м. На другом - 2 двухэтажных и 1 трехэтажное производственные здания, 2 ангара и автомобиль.
Обошлось без жертв и пострадавших.
К ликвидации пожаров привлекались 118 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет.
Ранее сообщалось, что ночью 23 апреля 2025 года Харьков снова оказался под массированными ударами российских БпЛА.
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Amber
показать весь комментарий23.04.2025 23:46 Ответить Мне нравится 1
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