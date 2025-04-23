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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Ночная атака вражеских дронов на Харьков: спасатели ликвидировали масштабные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове спасатели ликвидировали масштабные пожары на территории гражданских предприятий в Новобаварском районе, вызванные ударами российских беспилотников в ночь с 22 на 23 апреля.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории одного из них горело производственное четырехэтажное здание на площади 4000 кв. м. На другом - 2 двухэтажных и 1 трехэтажное производственные здания, 2 ангара и автомобиль.

Харьков, пожары

Обошлось без жертв и пострадавших.

Харьков, пожары

К ликвидации пожаров привлекались 118 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет.

Харьков, пожары

Харьков, пожары

Харьков, пожары

Ранее сообщалось, что ночью 23 апреля 2025 года Харьков снова оказался под массированными ударами российских БпЛА.

Смотрите также: Дроны массированно атаковали Харьков: вспыхнули пожары, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5948) Харьков (7490) ГСЧС (4971) Харьковская область (810) Харьковский район (244)


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Здохніть кацапи кляті, та дайте нам спокій 🤬
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23.04.2025 23:46 Ответить
 
 