Ночная атака вражеских дронов на Харьков: спасатели ликвидировали масштабные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове спасатели ликвидировали масштабные пожары на территории гражданских предприятий в Новобаварском районе, вызванные ударами российских беспилотников в ночь с 22 на 23 апреля.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории одного из них горело производственное четырехэтажное здание на площади 4000 кв. м. На другом - 2 двухэтажных и 1 трехэтажное производственные здания, 2 ангара и автомобиль.

Обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации пожаров привлекались 118 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет.

Ранее сообщалось, что ночью 23 апреля 2025 года Харьков снова оказался под массированными ударами российских БпЛА.

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