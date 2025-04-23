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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Нічна атака ворожих дронів на Харків: рятувальники ліквідували масштабні пожежі. ФОТОрепортаж

У Харкові рятувальники ліквідували масштабні пожежі на території цивільних підприємств у Новобаварському районі, спричинені ударами російських безпілотників у ніч з 22 на 23 квітня.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на території одного з них горіла виробнича чотирьохповерхова будівля на площі 4000 кв. м. На іншому - 2 двоповерхові та 1 триповерхова виробничі будівлі, 2 ангара та автомобіль.

Харків, пожежі

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Харків, пожежі

До ліквідації пожеж залучались 118 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок.

Харків, пожежі

Харків, пожежі

Харків, пожежі

Раніше повідомлялося, що вночі 23 квітня 2025 року Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА.

Дивіться також: Дрони масовано атакували Харків: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4330) Харків (5609) ДСНС (5110) Харківська область (815) Харківський район (248)


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Здохніть кацапи кляті, та дайте нам спокій 🤬
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23.04.2025 23:46 Відповісти
 
 