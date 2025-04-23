Нічна атака ворожих дронів на Харків: рятувальники ліквідували масштабні пожежі. ФОТОрепортаж
У Харкові рятувальники ліквідували масштабні пожежі на території цивільних підприємств у Новобаварському районі, спричинені ударами російських безпілотників у ніч з 22 на 23 квітня.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на території одного з них горіла виробнича чотирьохповерхова будівля на площі 4000 кв. м. На іншому - 2 двоповерхові та 1 триповерхова виробничі будівлі, 2 ангара та автомобіль.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
До ліквідації пожеж залучались 118 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок.
Раніше повідомлялося, що вночі 23 квітня 2025 року Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА.
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Amber
показати весь коментар23.04.2025 23:46 Відповісти Мені подобається 1
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