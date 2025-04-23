Дрони масовано атакували Харків: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вночі 23 квітня 2025 року Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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На місці події під загрозою повторних ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста.

Тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.

Нагадаємо ввечері 22 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія".

Вдень 22 квітня Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.