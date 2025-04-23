Армія РФ продовжує бити безпілотниками по Харкову, - Терехов (оновлено)

В ніч на 23 квітня росіяни вкотре запустили безпілотники по Харкову, в місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові пролунав вибух - місто знову під атакою ворожих БпЛА", - написав він.

Згодом мер повідомив, що по Харкову прилетіли 3 російські БпЛА. На місцях влучань - пожежа. Наслідки ударів уточнюються. Загроза повторних ударів зберігається.

Нагадаємо ввечері 22 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія".

Раніше Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

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