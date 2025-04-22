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Новини Атака безпілотників на Харків
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Масована атака дронів на Харків: 9 поранених, одна людина у вкрай важкому стані

Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по місту спалахнули пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака "шахедів" на Харків: під ударом 4 райони міста, 9 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина перебуває у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу.

Атака "шахедів" на Харків 22 квітня

Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Автор: 

обстріл (28486) поранення (2804) Харків (5605) дрони (4706) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Ударів у відповідь знову не буде. Дуже дивна війна.
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22.04.2025 16:40 Відповісти
Чудове великоднє перемир'я. Дякуємо за організацію пану Трампу і пану Вітькоффу...
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22.04.2025 16:44 Відповісти
 
 