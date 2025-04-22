Масована атака дронів на Харків: 9 поранених, одна людина у вкрай важкому стані
Сьогодні, 22 квітня 2025 року, Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по місту спалахнули пожежі.
Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина перебуває у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу.
Атака "шахедів" на Харків 22 квітня
Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар22.04.2025 16:40 Відповісти Мені подобається 4
Andrew Moon
показати весь коментар22.04.2025 16:44 Відповісти Мені подобається 1
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