Масована атака дронів на Харків: 9 поранених, одна людина у вкрай важкому стані

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА. Посеред білого дня ворог вдарив 16 дронами по чотирьом районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по місту спалахнули пожежі.

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Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина перебуває у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу.

Атака "шахедів" на Харків 22 квітня

Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.