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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Массированная атака дронов на Харьков: 9 раненых, один человек - в крайне тяжелом состоянии

Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях

Сегодня, 22 апреля 2025 года, Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу вспыхнули пожары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака "шахедов" на Харьков: под ударом - 4 района города, 9 человек пострадали. ФОТОрепортаж

В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых, один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь.

Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Ранее сообщалось, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

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обстрел (27165) ранение (3385) Харьков (7490) дроны (3923) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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