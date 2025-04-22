Массированная атака дронов на Харьков: 9 раненых, один человек - в крайне тяжелом состоянии

Сегодня, 22 апреля 2025 года, Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА. Посреди белого дня враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу вспыхнули пожары.

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В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых, один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь.

Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Ранее сообщалось, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.