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РФ массированно атакует Харьков "шахедами: 7 пострадавших (обновлено)
Российские захватчики атаковали Харьков "Шахедом".
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Также зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно - в Шевченковском районе.
В городе раздается серия взрывов.
Харьков находится под массированной атакой.
Количество пострадавших в Харькове по состоянию на 13:40 – 4 человека.
По состоянию на 14.00 известно о 7 пострадавших.
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NNN
показать весь комментарий22.04.2025 13:02 Ответить Мне нравится 2
Jolli Rabbit
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Олег Мандрівник #582578
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Diesel_Sasha
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Grey Cat
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Jolli Rabbit
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