РФ массированно атакует Харьков "шахедами: 7 пострадавших (обновлено)

Российские захватчики атаковали Харьков "Шахедом".

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Также зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно - в Шевченковском районе.

В городе раздается серия взрывов.

Харьков находится под массированной атакой.

Количество пострадавших в Харькове по состоянию на 13:40 – 4 человека.

По состоянию на 14.00 известно о 7 пострадавших.

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