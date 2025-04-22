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Новости атака шахедов на Харьков
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РФ массированно атакует Харьков "шахедами: 7 пострадавших (обновлено)

Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно

Российские захватчики атаковали Харьков "Шахедом".

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Также зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно - в Шевченковском районе.

В городе раздается серия взрывов.

Харьков находится под массированной атакой.

Количество пострадавших в Харькове по состоянию на 13:40 – 4 человека.

По состоянию на 14.00 известно о 7 пострадавших.

Читайте: Враг ударил КАБами по Купянску: 4 человека ранены, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьков (7490) Шахед (1001) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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І де ППО ... ?
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22.04.2025 13:02 Ответить
Естрадний президент списав його в піхоту.
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22.04.2025 13:04 Ответить
Ну было очень много пулемётных очередей из 12,7
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22.04.2025 13:48 Ответить
нічого страшного, ввечері чмо запише гундос з співчуттями
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22.04.2025 13:27 Ответить
Я щось не розумію: кордон близько, але бурбухайки летять повільно відносно. Чому над навкодо Києва глушать/збивають, а там ні?
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22.04.2025 14:24 Ответить
Нажаль в Києві теж є влучання, і ховсім немає ударів у відповідь по ворогу. Ворог відчуває повну безкарність.
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22.04.2025 14:35 Ответить
 
 