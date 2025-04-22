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Новини атака шахедів на Харків
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РФ масовано атакує Харків "шахедами: 7 постраждалих (оновлено)

Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо

Російські загарбники атакували Харків "Шахедом".

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі.

У місті лунає серія вибухів.

Харків перебуває під масованою атакою.

Кількість постраждалих у Харкові станом на 13:40 - 4 людини.

Станом на 14:00 відомо про 7 постраждалих.

Читайте: Ворог ударив КАБами по Куп’янську: 4 людини поранені, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5605) Шахед (1004) Харківська область (815) Харківський район (244)


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І де ППО ... ?
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22.04.2025 13:02 Відповісти
Естрадний президент списав його в піхоту.
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22.04.2025 13:04 Відповісти
Ну было очень много пулемётных очередей из 12,7
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22.04.2025 13:48 Відповісти
нічого страшного, ввечері чмо запише гундос з співчуттями
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22.04.2025 13:27 Відповісти
Я щось не розумію: кордон близько, але бурбухайки летять повільно відносно. Чому над навкодо Києва глушать/збивають, а там ні?
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22.04.2025 14:24 Відповісти
Нажаль в Києві теж є влучання, і ховсім немає ударів у відповідь по ворогу. Ворог відчуває повну безкарність.
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22.04.2025 14:35 Відповісти
 
 