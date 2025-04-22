РФ масовано атакує Харків "шахедами: 7 постраждалих (оновлено)

Російські загарбники атакували Харків "Шахедом".

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі.

У місті лунає серія вибухів.

Харків перебуває під масованою атакою.

Кількість постраждалих у Харкові станом на 13:40 - 4 людини.

Станом на 14:00 відомо про 7 постраждалих.

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