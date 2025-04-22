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РФ масовано атакує Харків "шахедами: 7 постраждалих (оновлено)
Російські загарбники атакували Харків "Шахедом".
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі.
У місті лунає серія вибухів.
Харків перебуває під масованою атакою.
Кількість постраждалих у Харкові станом на 13:40 - 4 людини.
Станом на 14:00 відомо про 7 постраждалих.
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NNN
показати весь коментар22.04.2025 13:02 Відповісти Мені подобається 2
Jolli Rabbit
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Олег Мандрівник #582578
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Diesel_Sasha
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Grey Cat
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Jolli Rabbit
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