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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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Ворог ударив КАБами по Куп’янську: 4 людини поранені, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, війська РФ атакували КАБами Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків.

Куп’янськ після удару КАБами
Куп’янськ після удару КАБами
Куп’янськ після удару КАБами

Поранення отримали 4 людини. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Профільні служби працюють на місці влучань.

За даними ДСНС, на місці влучань виникли 3 осередки пожеж: горіли господарчі споруди. Зруйновані 14 приватних осель та кілька надвірних забудов.

Куп’янськ після удару КАБами
Куп’янськ після удару КАБами
Куп’янськ після удару КАБами
Куп’янськ після удару КАБами

Оновлена інформація

За даними Нацполіції, 85-річна жінка з осколковими пораненнями госпіталізована. Ще дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес та акубаротравму. Їм надали допомогу на місці.

Автор: 

ДСНС (5110) КАБ (357) Харківська область (815) Куп’янський район (167) Куп’янськ (760)


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Дайте вгадаю, ***** з Зеленським готуються до нових перемовин про заборону бити по житлових об'єктах?
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22.04.2025 13:10 Відповісти
Свідомий геноцид віарварів ,а де відповідь хоч по рашистам та терористичних лднр ?
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22.04.2025 14:45 Відповісти
 
 