Ворог ударив КАБами по Куп’янську: 4 людини поранені, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, війська РФ атакували КАБами Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків.







Поранення отримали 4 людини. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Профільні служби працюють на місці влучань.

За даними ДСНС, на місці влучань виникли 3 осередки пожеж: горіли господарчі споруди. Зруйновані 14 приватних осель та кілька надвірних забудов.









Оновлена інформація

За даними Нацполіції, 85-річна жінка з осколковими пораненнями госпіталізована. Ще дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес та акубаротравму. Їм надали допомогу на місці.