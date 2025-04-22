Ворог ударив КАБами по Куп’янську: 4 людини поранені, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 квітня 2025 року, війська РФ атакували КАБами Куп’янськ Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків.
Поранення отримали 4 людини. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Профільні служби працюють на місці влучань.
За даними ДСНС, на місці влучань виникли 3 осередки пожеж: горіли господарчі споруди. Зруйновані 14 приватних осель та кілька надвірних забудов.
Оновлена інформація
За даними Нацполіції, 85-річна жінка з осколковими пораненнями госпіталізована. Ще дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес та акубаротравму. Їм надали допомогу на місці.
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