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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Враг ударил КАБами по Купянску: 4 человека ранены, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 апреля 2025 года, войска РФ атаковали КАБами Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара 4 управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов.

Купянск после удара КАБами
Купянск после удара КАБами
Купянск после удара КАБами

Ранения получили 4 человека. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Профильные службы работают на месте попаданий.

По данным ГСЧС, на месте попаданий возникли 3 очага пожаров: горели хозяйственные постройки. Разрушены 14 частных домов и несколько надворных построек.

Купянск после удара КАБами
Купянск после удара КАБами
Купянск после удара КАБами
Купянск после удара КАБами

Обновленная информация

По данным Нацполиции, 85-летняя женщина с осколочными ранениями госпитализирована. Еще две женщины и мужчина получили острую реакцию на стресс и акубаротравму. Им предоставили помощь на месте.

Автор: 

ГСЧС (4971) КАБ (356) Харьковская область (803) Купянский район (169) Купянск (635)


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Дайте вгадаю, ***** з Зеленським готуються до нових перемовин про заборону бити по житлових об'єктах?
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22.04.2025 13:10 Ответить
Свідомий геноцид віарварів ,а де відповідь хоч по рашистам та терористичних лднр ?
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22.04.2025 14:45 Ответить
 
 