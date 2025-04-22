Враг ударил КАБами по Купянску: 4 человека ранены, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 апреля 2025 года, войска РФ атаковали КАБами Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара 4 управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов.







Ранения получили 4 человека. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Профильные службы работают на месте попаданий.

По данным ГСЧС, на месте попаданий возникли 3 очага пожаров: горели хозяйственные постройки. Разрушены 14 частных домов и несколько надворных построек.









Обновленная информация

По данным Нацполиции, 85-летняя женщина с осколочными ранениями госпитализирована. Еще две женщины и мужчина получили острую реакцию на стресс и акубаротравму. Им предоставили помощь на месте.