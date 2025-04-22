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Новости Фото Атака БпЛА на Харьков Обстрел Харькова
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Массированная атака "шахедов" на Харьков: под ударом - 4 района города, 9 человек пострадали. ФОТОрепортаж

В Харькове, предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий российских беспилотников.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Под атакой оказались четыре района города.

"В частности, в Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие, в результате чего загорелся автомобиль.

"На местах некоторых прилетов возникли пожары. Пострадали восемь человек, из которых шесть доставлены в больницу. Двум гражданам оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Глава ОВА заявил, что враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

"В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь", - отметил он.

"Суспільне" обнародовало фото последствий вражеского обстрела.

Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях

Смотрите: Оккупанты атаковали дронами больницу в Херсоне: четверо раненых. ВИДЕО

Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Читайте: Рашисты атакуют "Шахедами" Дергачи: есть повреждения и пожары

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обстрел (27165) Харьков (7490) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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Кацапи , ви кончені підраси і вбивці , для чого ви знищуєте Україну і наших мирних людей ?
Щоб ви всі скопом здохли ,
так як така нечисть немає права на життя😡

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22.04.2025 16:03 Ответить
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22.04.2025 16:55 Ответить
 
 