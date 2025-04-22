Массированная атака "шахедов" на Харьков: под ударом - 4 района города, 9 человек пострадали. ФОТОрепортаж
В Харькове, предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий российских беспилотников.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Под атакой оказались четыре района города.
"В частности, в Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие, в результате чего загорелся автомобиль.
"На местах некоторых прилетов возникли пожары. Пострадали восемь человек, из которых шесть доставлены в больницу. Двум гражданам оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.
Глава ОВА заявил, что враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.
"В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь", - отметил он.
"Суспільне" обнародовало фото последствий вражеского обстрела.
Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля
Российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.
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Щоб ви всі скопом здохли ,
так як така нечисть немає права на життя😡