Массированная атака "шахедов" на Харьков: под ударом - 4 района города, 9 человек пострадали. ФОТОрепортаж

В Харькове, предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий российских беспилотников.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Под атакой оказались четыре района города.

"В частности, в Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие, в результате чего загорелся автомобиль.

"На местах некоторых прилетов возникли пожары. Пострадали восемь человек, из которых шесть доставлены в больницу. Двум гражданам оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Глава ОВА заявил, что враг ударил 16 дронами по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому.

"В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь", - отметил он.

"Суспільне" обнародовало фото последствий вражеского обстрела.



















Смотрите: Оккупанты атаковали дронами больницу в Херсоне: четверо раненых. ВИДЕО

Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Читайте: Рашисты атакуют "Шахедами" Дергачи: есть повреждения и пожары