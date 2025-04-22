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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Рашисты атакуют "Шахедами" Дергачи: есть повреждения и пожары

шахед над Дергачами

Сегодня, 22 апреля 2025 года, около 12:55 войска РФ ударили"Шахедом" по частному сектору Дергачей на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара поврежден один дом.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако оккупанты продолжают наносить удары!

Позже он отметил, что еще один удар пришелся по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад.

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На месте попадания произошел пожар, который сейчас ликвидируют подразделения ГСЧС.

Как сообщалось, РФ массированно атакует Харьков "Шахедами".

Автор: 

обстрел (27165) Дергачи (14) Шахед (1001) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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