Рашисты атакуют "Шахедами" Дергачи: есть повреждения и пожары
Сегодня, 22 апреля 2025 года, около 12:55 войска РФ ударили"Шахедом" по частному сектору Дергачей на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара поврежден один дом.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако оккупанты продолжают наносить удары!
Позже он отметил, что еще один удар пришелся по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад.
На месте попадания произошел пожар, который сейчас ликвидируют подразделения ГСЧС.
Как сообщалось, РФ массированно атакует Харьков "Шахедами".
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