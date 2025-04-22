Рашисти атакують "Шахедами" Дергачі: є пошкодження та пожежі

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, близько 12:55 війська РФ вдарили "Шахедом" по приватному сектору Дергачів на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок удару пошкоджено один будинок.

На щастя, минулося без постраждалих, однак окупанти продовжують завдавати ударів!

Пізніше він зазначив, що ще один удар прийшовся по відкритій території на межі Дергачівської та Малоданилівської громад.

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На місці влучання сталася пожежа, яку наразі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Як повідомлялося, наразі РФ масовано атакує Харків "Шахедами".