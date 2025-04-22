Окупанти атакували дронами лікарню у Херсоні: четверо поранених. ВIДЕО
Сьогодні, 22 квітня 2025 року, російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через удари БпЛА пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автівки та транспорт медиків.
Постраждали четверо чоловіків 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження.
Двох потерпілих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування, ще двох - шпиталізували.
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