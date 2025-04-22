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Новини обстріли Херсонщини
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Доба на Херсонщині: одна людина загинула та вісім поранено, серед постраждалих – п’ятеро поліцейських

наслідки обстрілів Херсонщини

Російські загарбники не припиняють обстрілювати  Херсонський та Бериславський райони. Минулої доби ворог завдав ударів по 17 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

На світанку російські військові завдали ракетного удару по території Музиківської громади.

Окупанти скинули вибухівку на житловий квартал Білозерки. Внаслідок підступної атаки загинула жінка та тяжко поранений 47-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й уламковими пораненнями кінцівок.

Пізніше росіяни вдарили дроном типу "FPV" по території комунального підприємства, внаслідок чого пошкоджено його майно та постраждав 66-річний керівник. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

По селищу росіяни били й з артилерії, пошкоджено приватний будинок і газопровід.

FPV-дронами військові окупаційної армії вдарили по блокпосту в Новоолександрівській громаді. В результаті атаки постраждав 34-річний працівник поліції, який дістав контузію та уламкове поранення плеча.

В Антонівці військові РФ атакували дроном типу "FPV" багатоповерхівку, яка зазнала пошкоджень. Через артобстріл у селищі пошкоджено приватний будинок.

Артилерійським вогнем пошкоджено по одному приватному будинку в Новокаїрах, Зеленівці, Комишанах та Молодіжному.

У Гаврилівці окупанти здійснили скид із безпілотника на територію приватного домоволодіння, зазнали пошкоджень житловий будинок і господарське приміщення.

По медичну допомогу звернувся 36-річний працівник поліції, який 18-го квітня в Новорайську постраждав внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. У нього діагностували контузію.

Вранці у Дніпровському районі Херсону в результаті артилерійського обстрілу дістали поранення 73-річний чоловік та троє працівників поліції віком 31, 26 та 24 роки. У чоловіка старшого віку діагностували вибухову травму й уламкове поранення руки, у поліцейських – контузії. Зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки й дитячий садочок.

У Центральному районі внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено службовий автомобіль поліції.

У мікрорайоні "Шуменський" у результаті атаки дроном типу "FPV" пошкоджено приватний будинок.

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Автор: 

обстріл (28486) Херсон (3362) Херсонська область (5759) Бериславський район (68) Херсонський район (270) Новорайськ (3) Білозерка (32) Антонівка (68) Гаврилівка (3)


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