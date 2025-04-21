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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Російські війська обстріляли дитсадок у Херсоні: пошкоджено понад 30 вікон. ФОТОрепортаж

Уранці 21 квітня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Під вогонь потрапив черговий дошкільний навчальний заклад.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки в закладі вибито понад 30 вікон, пошкоджено двері та один із павільйонів. Інформації про постраждалих не надходило.

У Херсоні російські війська обстріляли дитсадок
У Херсоні російські війська обстріляли дитсадок
У Херсоні російські війська обстріляли дитсадок

У Херсоні російські війська обстріляли дитсадок
У Херсоні російські війська обстріляли дитсадок

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Автор: 

армія рф (17388) дитячий садок (362) Херсон (3362) Херсонська область (5759) Херсонський район (270)


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21.04.2025 12:51 Відповісти
 
 