Російські війська обстріляли дитсадок у Херсоні: пошкоджено понад 30 вікон. ФОТОрепортаж

Уранці 21 квітня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Під вогонь потрапив черговий дошкільний навчальний заклад.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки в закладі вибито понад 30 вікон, пошкоджено двері та один із павільйонів. Інформації про постраждалих не надходило.











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