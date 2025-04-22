Сутки на Херсонщине: один человек погиб и восемь ранены, среди пострадавших - пятеро полицейских

Российские захватчики не прекращают обстреливать Херсонский и Бериславский районы. За минувшие сутки враг нанес удары по 17 населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

На рассвете российские военные нанесли ракетный удар по территории Музыковской громады.

Оккупанты сбросили взрывчатку на жилой квартал Белозерки. В результате коварной атаки погибла женщина и тяжело ранен 47-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями конечностей.

Позже россияне ударили дроном типа "FPV" по территории коммунального предприятия, в результате чего повреждено его имущество и пострадал 66-летний руководитель. Мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

По поселку россияне били и из артиллерии, повреждены частный дом и газопровод.

FPV-дронами военные оккупационной армии ударили по блокпосту в Новоалександровской громаде. В результате атаки пострадал 34-летний сотрудник полиции, который получил контузию и осколочное ранение плеча.

В Антоновке военные РФ атаковали дроном типа "FPV" многоэтажку, которая получила повреждения. Из-за артобстрела в поселке поврежден частный дом.

Артиллерийским огнем повреждено по одному частному дому в Новокаирах, Зеленовке, Камышанах и Молодежном.

В Гавриловке оккупанты совершили сброс с беспилотника на территорию частного домовладения, были повреждены жилой дом и хозяйственное помещение.

За медицинской помощью обратился 36-летний сотрудник полиции, который 18-го апреля в Новорайске пострадал в результате атаки вражеского FPV-дрона. У него диагностировали контузию.

Утром в Днепровском районе Херсона в результате артиллерийского обстрела получили ранения 73-летний мужчина и трое сотрудников полиции в возрасте 31, 26 и 24 года. У мужчины старшего возраста диагностировали взрывную травму и осколочное ранение руки, у полицейских - контузии. Получили повреждения два многоквартирных дома и детский сад.

В Центральном районе в результате удара FPV-дроном поврежден служебный автомобиль полиции.

В микрорайоне "Шуменский" в результате атаки дроном типа "FPV" поврежден частный дом.

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