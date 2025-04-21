Российские войска обстреляли детсад в Херсоне: повреждено более 30 окон. ФОТОрепортаж
Утром 21 апреля российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Под огонь попало очередное дошкольное учебное заведение.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки в заведении выбито более 30 окон, повреждены двери и один из павильонов. Информации о пострадавших не поступало.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий21.04.2025 12:51 Ответить Мне нравится 0
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