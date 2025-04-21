Российские войска после "пасхального перемирия" возобновили боевые действия в Украине, - минобороны РФ

Российские войска после так называемого "пасхального перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным, возобновили боевые действия на фронте в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило сегодня минобороны РФ.

"С окончанием действия перемирия вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции (так РФ называет развязанную ею войну в Украине.- Ред.)", - говорится в сообщении.

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Также следует отметить, что российское минобороны ни слова не сказало о многочисленных нарушениях российскими военными режима прекращения огня, впрочем обвинило Украину в якобы нарушении так называемого "перемирия".

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Также накануне вечером Зеленский заявил, что на всех основных направлениях фронта РФ не сдержала своего обещания тишины, но воздушных тревог не было.