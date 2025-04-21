Москве не хватило прошлого дня, чтобы ответить на предложение продлить хотя бы тишину в небе, - Зеленский

Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки - 2935.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что больше всего обстрелов и штурмовых действий - на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины. В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, в том числе 812 - из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны.

"Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами. Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова", - подчеркнул Зеленский.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

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