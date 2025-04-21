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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие Пасхальное перемирие
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Москве не хватило прошлого дня, чтобы ответить на предложение продлить хотя бы тишину в небе, - Зеленский

зеленський

Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки - 2935.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что больше всего обстрелов и штурмовых действий - на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины. В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, в том числе 812 - из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны.

"Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами. Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова, но ответа из Москвы нет, - Сибига

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Читайте также: США приветствовали бы продолжение "пасхального перемирия" после 20 апреля, - Госдеп

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) перемирие (1635)


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Топ комментарии
+9
готуйся на 9 травня бомбити легитимну військову ціль на червоній площі. Кацапи мають заплатити за терор мирного населення що вони наробили особливо за останній час.
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21.04.2025 01:11
+3
Найбагатша людина України Ахметов знає як підірвати трибуну на стадіоні ще з 1995 року.
терористичний акт відбувся ввечері 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку. Вибух мав на меті убивство президента футбольного клубу «Шахтар» та кримінального авторитета Ахатя Брагіна.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
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21.04.2025 01:28
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Опівночі пo Москві закінчився термін оголошеного путіним "великоднього перемир'я"
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21.04.2025 01:10 Ответить
готуйся на 9 травня бомбити легитимну військову ціль на червоній площі. Кацапи мають заплатити за терор мирного населення що вони наробили особливо за останній час.
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21.04.2025 01:11 Ответить
Найбагатша людина України Ахметов знає як підірвати трибуну на стадіоні ще з 1995 року.
терористичний акт відбувся ввечері 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку. Вибух мав на меті убивство президента футбольного клубу «Шахтар» та кримінального авторитета Ахатя Брагіна.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
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21.04.2025 01:28 Ответить
Слідство відзначило, що замах був організований професійними підривниками, оскільки його було спрямовано чітко проти Брагіна, не залишаючи йому шансів на порятунок: від Брагіна лишилась відірвана рука з годинником фірми Rolex та запальничка.
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21.04.2025 01:30 Ответить
"банальный терроризм" - "Киев за три дня".
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21.04.2025 01:37 Ответить
да ты шо это чмо только чужие жизни на кон может ставить, на нападение на гей парад 9 мая он свою под угрозу подставит
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21.04.2025 04:16 Ответить
Анвар Садат, третій президент Єгипту, був убитий 6 жовтня 1981 року під час щорічного параду перемоги, який проходив у Каїрі.

Під час військового параду група змовників зістрибнула з артилерійського тягача перед трибуною, де сиділи Садат та інші почесні гості, закидали в неї ручні гранати та стріляли з автоматiв.
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21.04.2025 04:22 Ответить
господи да ти кируешь всим там на неби, роззуй очи
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21.04.2025 01:29 Ответить
Наступне перемир"я - 9 травня.
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21.04.2025 06:50 Ответить
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?
"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів.
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21.04.2025 07:48 Ответить
Путін оголошуючи "перемиря" казав про свою проблему "причин війни"...які до Пасхи і так зайшли в тупік. А Путін в своїх заявах завжди каже свої реальні цілі? Дії кажуть, знову, кажуть інше.
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21.04.2025 07:51 Ответить
А как там пропозиция пустить в Крым шаттлы,еще в силе?
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21.04.2025 08:36 Ответить
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21.04.2025 11:06 Ответить
орденоносець, бойова нагорода, вангую що ще Героя дасть колега по цеху
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21.04.2025 11:22 Ответить
 
 