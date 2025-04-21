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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський

зеленський

Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

"Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте також: США вітали би продовження "великоднього перемир’я" після 20 квітня, - Держдеп

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+9
готуйся на 9 травня бомбити легитимну військову ціль на червоній площі. Кацапи мають заплатити за терор мирного населення що вони наробили особливо за останній час.
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21.04.2025 01:11
+3
Найбагатша людина України Ахметов знає як підірвати трибуну на стадіоні ще з 1995 року.
терористичний акт відбувся ввечері 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку. Вибух мав на меті убивство президента футбольного клубу «Шахтар» та кримінального авторитета Ахатя Брагіна.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
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21.04.2025 01:28
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Опівночі пo Москві закінчився термін оголошеного путіним "великоднього перемир'я"
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21.04.2025 01:10 Відповісти
готуйся на 9 травня бомбити легитимну військову ціль на червоній площі. Кацапи мають заплатити за терор мирного населення що вони наробили особливо за останній час.
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21.04.2025 01:11 Відповісти
Найбагатша людина України Ахметов знає як підірвати трибуну на стадіоні ще з 1995 року.
терористичний акт відбувся ввечері 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку. Вибух мав на меті убивство президента футбольного клубу «Шахтар» та кримінального авторитета Ахатя Брагіна.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
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21.04.2025 01:28 Відповісти
Слідство відзначило, що замах був організований професійними підривниками, оскільки його було спрямовано чітко проти Брагіна, не залишаючи йому шансів на порятунок: від Брагіна лишилась відірвана рука з годинником фірми Rolex та запальничка.
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21.04.2025 01:30 Відповісти
"банальный терроризм" - "Киев за три дня".
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21.04.2025 01:37 Відповісти
да ты шо это чмо только чужие жизни на кон может ставить, на нападение на гей парад 9 мая он свою под угрозу подставит
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21.04.2025 04:16 Відповісти
Анвар Садат, третій президент Єгипту, був убитий 6 жовтня 1981 року під час щорічного параду перемоги, який проходив у Каїрі.

Під час військового параду група змовників зістрибнула з артилерійського тягача перед трибуною, де сиділи Садат та інші почесні гості, закидали в неї ручні гранати та стріляли з автоматiв.
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21.04.2025 04:22 Відповісти
господи да ти кируешь всим там на неби, роззуй очи
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21.04.2025 01:29 Відповісти
Наступне перемир"я - 9 травня.
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21.04.2025 06:50 Відповісти
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?
"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів.
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21.04.2025 07:48 Відповісти
Путін оголошуючи "перемиря" казав про свою проблему "причин війни"...які до Пасхи і так зайшли в тупік. А Путін в своїх заявах завжди каже свої реальні цілі? Дії кажуть, знову, кажуть інше.
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21.04.2025 07:51 Відповісти
А как там пропозиция пустить в Крым шаттлы,еще в силе?
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21.04.2025 08:36 Відповісти
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21.04.2025 11:06 Відповісти
орденоносець, бойова нагорода, вангую що ще Героя дасть колега по цеху
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21.04.2025 11:22 Відповісти
 
 