Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Україна готова продовжити "великоднє перемир'я" до 30 днів, однак росіяни не відповідають на цю пропозицію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо так званого "великоднього припинення вогню", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити перемир’я до 30 днів. Незважаючи на деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де він зберігається", - зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі, якщо Росія відповість взаємністю. Однак відповіді з Москви не чутно.

"Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції повного припинення вогню на 30 днів. Вони покажуть, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", - резюмував очільник МЗС.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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