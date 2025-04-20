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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна готова продовжити "великоднє перемир'я" до 30 днів, однак росіяни не відповідають на цю пропозицію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо так званого "великоднього припинення вогню", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити перемир’я до 30 днів. Незважаючи на деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де він зберігається", - зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі, якщо Росія відповість взаємністю. Однак відповіді з Москви не чутно.

"Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції повного припинення вогню на 30 днів. Вони покажуть, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", - резюмував очільник МЗС.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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Автор: 

перемир’я (942) Сибіга Андрій (403) війна в Україні (3874)


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Топ коментарі
+11
Так за 30 днів подібного *перемир'я* кацапи у Дніпрі будуть.
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20.04.2025 19:33
+9
Гм не зрозумів паралельно самі ж заявляють що москалі нічого не виконують , і ще 30 днів такого ж "перемир"я" пропонують ?

Здається як там : Це ж було вже (с)
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20.04.2025 19:35
+5
Вам мало сьогоднішнього недоперимирья?
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20.04.2025 19:29
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Як інформаційне ураження ***** не поганий хід. Але не більше...
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20.04.2025 19:24 Відповісти
Сибіга і Зеленський не сказав що робити українцям в Мелітополі, Геніческу, Скадовську, Бердянську які ніколи вже не будуть звільнені від орків якщо перемирря почнеться. Це вже ж було- як казав один наш класик
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20.04.2025 22:18 Відповісти
А якщо перемир'я не почнеться, то скадовськ звільнять завтра а марік післазавтра, так ви вважаєте? А скільки людей на фронті загине за ці дні, а скільки виїде звідси як війна кінчиться? Головне території, щоб на карті красиві кордони були, так?
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21.04.2025 11:13 Відповісти
Вам мало сьогоднішнього недоперимирья?
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20.04.2025 19:29 Відповісти
Даже один день без кабов/ракет это уже хорошо. это уже десятки спасенных военных.
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20.04.2025 19:41 Відповісти
Так може і не потрібно було захищатись? Всі були б живі...
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20.04.2025 19:51 Відповісти
Так за 30 днів подібного *перемир'я* кацапи у Дніпрі будуть.
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20.04.2025 19:33 Відповісти
Гм не зрозумів паралельно самі ж заявляють що москалі нічого не виконують , і ще 30 днів такого ж "перемир"я" пропонують ?

Здається як там : Це ж було вже (с)
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20.04.2025 19:35 Відповісти
Це дипломатичний фінт, щоб москалі потім не змогли звинуватити Україну у небажанні досягнення миру.
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20.04.2025 20:16 Відповісти
Досягнення миру шляхом капітуляції та відмови захищатись?
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20.04.2025 20:37 Відповісти
Владимир хутин - ***** ( вікипедія)
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20.04.2025 19:36 Відповісти
Андрію, зараз тобі розкажуть, що перемир'я тільки зашкодить Україні. Воно корисно тільки путлеру. Реальність правда спростовує цю теорію, путлер категорично не хоче перемир'я. Але тобі все-одно будуть доводити.
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20.04.2025 19:38 Відповісти
Дак это пенсия, бронь и привилегированный пол в виде оксанок юей тут на себе вышиванки рвет в комментариях и готовы потужно воевать еще года 3 как минимум 🥴
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20.04.2025 19:51 Відповісти
Перемир'я - капітуляція України.....
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20.04.2025 19:52 Відповісти
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20.04.2025 20:22 Відповісти
Не заїпалися ще у зубну фею вірити?
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20.04.2025 21:55 Відповісти
 
 