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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

Зеленський про великоднє перемир’я

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00 Великодня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Також президент повідомив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Читайте: Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зауважив він.

Президент подякував ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається: "Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії".

Також читайте: ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": Є боєзіткнення і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому напрямках

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) бойові дії (3804) перемир’я (942) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+7
****, які ж ви всіі кончені. Про яке млять ви завершення війни ви постійно триндите? Завершення війни це поняття в кожного різне. Для рашистів завершення війни це повне знищення України, українських міст, українського населення і української історії. І якщо ви підтримуєте завершення війни то ви підтримуєте цю ідею Ху*ла. Не може бути завершення війни без визволення української території і українських людей. Тому або труси надіньте або галстук зніміть
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20.04.2025 13:29
+7
Заберіть цього зеленського з екранів! Він викликає огиду і деморалізує більше за всю московську пропаганду!
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20.04.2025 13:55
+5
кожне слово з бубіного рота - то є потужна і незламна правда!
верховний кацап в хаті, панове...
і це не його війна, як і не доніка - це байдена війна!
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20.04.2025 13:47
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на чому грати це не важливо адже ніхто не контролює виконання того перемиря.
кацапи просто скажуть а вони перші почали і що ?
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20.04.2025 13:42 Відповісти
що що а у плані брехні ми не відстаємо від кацапів.
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20.04.2025 14:06 Відповісти
«Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабеєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни»
"шашлікі на майскіє" і тд тп.
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20.04.2025 14:19 Відповісти
цікаво де ви нарили дану тезу у моїх повідомленнях.
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20.04.2025 14:51 Відповісти
а ви прочитайте уважно може зрозумієте
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20.04.2025 18:24 Відповісти
То не жуй шмарклі, Віслюче - не підставляй під удар наших хлопців своїми гальмами і заборонами вогню.
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20.04.2025 13:24 Відповісти
хто б сумнівався, що ***** вчергове наїпе
зараз набіжать під*****вські кацапчики переконувать, що Україна сама винувата та сама себе обстрілює
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20.04.2025 13:26 Відповісти
****, які ж ви всіі кончені. Про яке млять ви завершення війни ви постійно триндите? Завершення війни це поняття в кожного різне. Для рашистів завершення війни це повне знищення України, українських міст, українського населення і української історії. І якщо ви підтримуєте завершення війни то ви підтримуєте цю ідею Ху*ла. Не може бути завершення війни без визволення української території і українських людей. Тому або труси надіньте або галстук зніміть
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20.04.2025 13:29 Відповісти
Дивно - а що ,хтось чекав ,що "перемир'я" з москалями буде абсолютно тихе ?)) Буде і стрільба ,і дрони і провакації .
Так що якщо не буде ракетних ударів і серйозних штурмів - можна буде вважати - що воно діє...
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20.04.2025 13:31 Відповісти
кожне слово з бубіного рота - то є потужна і незламна правда!
верховний кацап в хаті, панове...
і це не його війна, як і не доніка - це байдена війна!
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20.04.2025 13:47 Відповісти
а хто вам сказав, шо я згоджуся?
в мене кваліфікації немає - не клован і не тамада.
та і ви на ***** навіть в мінімумі не тягнете...
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20.04.2025 13:58 Відповісти
станете презом?
тоді заходьте, а до того пишіть програми і не шумуй...те
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20.04.2025 14:12 Відповісти
чому ж не вірю? - віслюк же став, і козел рудий теж став.
а от ви ні - і це прикро...
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20.04.2025 14:26 Відповісти
гуляй тошнілово...
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20.04.2025 14:33 Відповісти
як ви могли шось вважати як ви народжений 20го квітня 2025го?
ну вважайте далі...
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20.04.2025 14:41 Відповісти
не валяй вуголь і не гони порожняк.
чому реєстрасія сьогодняшня?
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20.04.2025 14:51 Відповісти
соя - це тa ж сама кава тільки наоборот - це для дебілів, да...
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20.04.2025 14:55 Відповісти
zараз не хочу свiй нiк свiтити -трусішка...
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20.04.2025 15:08 Відповісти
та продемонструйте вже свої кацапські сімволи.
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20.04.2025 15:20 Відповісти
модери, пропустить його,
а може він і справді наш тільки стесяетцо свого ніка і мови?
пропустить його
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20.04.2025 15:34 Відповісти
помилку завжди можна вирпавити, якщо є бажання
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20.04.2025 15:44 Відповісти
Заберіть цього зеленського з екранів! Він викликає огиду і деморалізує більше за всю московську пропаганду!
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20.04.2025 13:55 Відповісти
Якого бена було оголошувати то енергетичне, то пасхальне перемир'я? Ось мені дуже хочеться узнати про що у Зелі були оманські домовленості.
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20.04.2025 14:06 Відповісти
Какой же зе клоун,реально клоун.Как можно вестись на такие "перемирия" и отдавать приказы "не стрелять"? Ор такой же херьней страдал как пришел к власти.Зе,где перемирие? Почему гибнут украинцские солдаты?Кусок ты оманского г@#на!Перемирие дейсвует пока не погибли люди,а после первого выстрела по украинцам,перемирия нет.Фу млять!зе-ты мерзость,если у тебя нет духа сказать ,что перемирие сорвано.
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20.04.2025 14:18 Відповісти
*****=брехло. І цю істину ніхто не здатен спростувати; навіть таке саме брехло, як ЕрЗе.
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20.04.2025 14:48 Відповісти
Гітлер, попри всю разючу схожість до Путлера, все-таки європейський лицемір, брехун і бандит. В той час, як Путлер - навіть не азійський, а доісторичний, мезолітичний дикун і варвар, здатний на будь-яке віроломство.
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20.04.2025 16:19 Відповісти
Обіцянки путіна не варті навіть паперу з його гавнистого чемоданчику...
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20.04.2025 17:05 Відповісти
 
 