РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00 Великодня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Також президент повідомив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

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"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зауважив він.



Президент подякував ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається: "Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії".

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Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.