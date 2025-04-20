ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": Є боєзіткнення і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому напрямках

Станом на сьогоднішній ранок російські військові продовжують вести бойові дії, зокрема на Куп’янському напрямку ситуація є напруженою.

Про це в ефірі Суспільного розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація у нас залишається напруженою. Залишаються боєзіткнення на низці напрямків: і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому. Тому ми поки не можемо казати, що ситуація якимось чином змінилася", - описав Тригубов події на фронті станом на ранок 20 квітня.

"Це не перше і не 101-ше оголошення перемир’я з боку Росії, якого вони ніколи не дотримувалися. У нас, нагадаю, під час АТО/ООС теж було постійно припинення вогню. Вогонь припинявся з перервами десь секунд на тридцять кожного разу. Будемо чесні, ми не дивимося, ми не спостерігаємо, нам не цікаво спостерігати за заявами російських політиків", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великоднє перемир’я" Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля, - WSJ

За словами Трегубова, протягом останнього тижня у Харківській області армія РФ найбільше штурмів провела на Куп’янському напрямку. Там росіяни намагаються розширяти плацдарм за річку Оскіл, йти на Борову та підпирати Куп’янськ з півночі.

"Там ситуація напружена. Наші відбивають російські атаки, російські штурми. Але з північного району нашої зони відповідальності помічена найбільша російська активність, скажімо так. На Харківському (напрямку. - Ред.) в нашій зоні відповідальності все стабільно. Росіяни десь через день намагаються пролізти в бік Вовчанська, їх увесь час відкидають. Але це ситуація, яка в нас стабільна вже понад рік", - сказав речник.

Також читайте: ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки ворога

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.