"Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що щойно заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.
Зеленський зауважив, що наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили нашу зону контролю.
"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
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Воно не набагато краще ніж у *****.
@Serhii_Sokolov
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18 квіт.
Дивиться, як зелені зрадники купляють собі відомих українців, воїнів.
"Гром" відмовився - повага до нього за це і за його внутрішній стержень.
👇
Прямий.
"Показуєш на будь-яку машину, ми тобі її купуємо", - Герой України розповів, як політичні сили заманюють до себе відомих
https://x.com/i/status/1913094384591024398
👁 Розвідувальний БпЛА працює в секторі Бровари/Велика Димерка.
Уважно до ракетних загроз.
https://t.me/war_monitor/27562 17:11
SIGNAL!
Ось інформресурс!!!
Там пишуть правельні речі.
Ну якщо вгатять і будуть жертви, відповідальність за все ляже персонально на Вас!
Кому Ви вірите, воно ж пуйло!
Саме час нам нагодувати кацапів нашими виликодніми ударними безпілотниками по всій території кацапії!
І чим їх буде більше, тим нам буде краще! Тим ближче буде наша перемога!