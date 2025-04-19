"Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що щойно заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.



Зеленський зауважив, що наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили нашу зону контролю.

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"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.