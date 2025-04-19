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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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"Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

Зеленський про Великоднє перемир’я

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що щойно заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.

Зеленський зауважив, що наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили нашу зону контролю.

Також читайте: Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень за умови його взаємного дотримання Україною, - Міноборони РФ

"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Великдень (360) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+16
Ну ставлення ЗЄ до життя українців ми теж знаємо.
Воно не набагато краще ніж у *****.
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19.04.2025 18:09
+14
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19.04.2025 18:08
+8
Serhii Sokolov
@Serhii_Sokolov
·
18 квіт.
Дивиться, як зелені зрадники купляють собі відомих українців, воїнів.
"Гром" відмовився - повага до нього за це і за його внутрішній стержень.
👇
Прямий.
"Показуєш на будь-яку машину, ми тобі її купуємо", - Герой України розповів, як політичні сили заманюють до себе відомих
https://x.com/i/status/1913094384591024398
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19.04.2025 18:50
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Рівно о 18:00 всі вони перетворяться на гарбузи.
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19.04.2025 18:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/19/7508304/ Українські війська просунулися на Бєлгородщині - Зеленський
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19.04.2025 18:05 Відповісти
Хватит крысу ботексную путиным называть, ху*ло оно, обыкновенное чмошное ху*ло.
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19.04.2025 18:08 Відповісти
Він не може бо він заглядав у очко Прутіна і десь там, у глубині очка, бачив мир.
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19.04.2025 19:06 Відповісти
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19.04.2025 18:08 Відповісти
В бункері "лідор" і українці під бомбами. Що не так?
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19.04.2025 18:08 Відповісти
У Вас одрук у слові лідор ))
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19.04.2025 18:27 Відповісти
Ну ось - у кацапів вжк годину пєрєміріє. А українці все ніяк по дронах не настріляються. Порушують! Насправді це циніщм вищої категорії - вдарити з початку перемир'я дронами, щоб не отримати відповіді. Це по-піде*ськи.
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19.04.2025 18:08 Відповісти
Ну ставлення ЗЄ до життя українців ми теж знаємо.
Воно не набагато краще ніж у *****.
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19.04.2025 18:09 Відповісти
Об"явив перемир"я - запустив голубів "миру" в Україну
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19.04.2025 18:26 Відповісти
нє, вони полетіли, а він типа не знав, ну бидло ж, х...ло,
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19.04.2025 19:05 Відповісти
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19.04.2025 18:30 Відповісти
"зелений" в Україні теж , показує його ставлення до захисту життя українців ,яке він на Євангелії присягав і гарантував захищати
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19.04.2025 18:33 Відповісти
він не українець, тому не щістаєця
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19.04.2025 19:06 Відповісти
Писали про развед.дроны... Нигде, ни про какие "шахеды" не было информации. Но ему видимо докладывают, какую-то секретную информацию.
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19.04.2025 18:47 Відповісти
Serhii Sokolov
@Serhii_Sokolov
·
18 квіт.
Дивиться, як зелені зрадники купляють собі відомих українців, воїнів.
"Гром" відмовився - повага до нього за це і за його внутрішній стержень.
👇
Прямий.
"Показуєш на будь-яку машину, ми тобі її купуємо", - Герой України розповів, як політичні сили заманюють до себе відомих
https://x.com/i/status/1913094384591024398
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19.04.2025 18:50 Відповісти
https://x.com/i/status/1913452632305287587
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19.04.2025 18:52 Відповісти
А ППО написали на своїй сторінці в Телегрмі -"ракетна небезпека для Києва і області " так хто зних брехун зєля чи ППО ,чи дрони перетворились в ракети ,бо щось мутно з цією останньою тривого , бо її не було ні в Чернігівській ,ні в Сумській області ,що дрони з космосу прилетіли ?
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19.04.2025 18:53 Відповісти
Там розвідувальний дрон був, із 18.00 по всіх областях тиша. Ну крім луганської та Криму, але там вона постійно. Лідер якусь хрінь сморозив, причому дуже не вчасно і не до місця
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19.04.2025 18:56 Відповісти
Вирішив полякати українців ,і вдало цим скористався через кацапський розвідувальний дрон .
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19.04.2025 19:06 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

👁 Розвідувальний БпЛА працює в секторі Бровари/Велика Димерка.

Уважно до ракетних загроз.

https://t.me/war_monitor/27562 17:11
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19.04.2025 19:07 Відповісти
Над територією Київської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської областей помічені розвідувальні безпілотники рф! Очікується ракетний удар!
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19.04.2025 19:12 Відповісти
Це вам особисто з кацапського генштабу подзвонили , на сторінці ППО в телеграмі ні за який ракетний удар не написано ,може вже досить читати фейкові сайти і лякати людей.
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19.04.2025 19:17 Відповісти
Який Телеграм?! Викиньте його!
SIGNAL!
Ось інформресурс!!!
Там пишуть правельні речі.
Ну якщо вгатять і будуть жертви, відповідальність за все ляже персонально на Вас!
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19.04.2025 19:22 Відповісти
Поміняй памперс і біжи бігом в укриття ,якого немає . А не читай різню хрінь в інтернеті.
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19.04.2025 19:33 Відповісти
А що говорить Абрамович з цього заходу ?
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19.04.2025 19:02 Відповісти
Мало того ,вперше від березня 2022 над Києвом літали літаки ,на Троєщині їх було добре чути схоже на патрулювання неба ,з якого це дива ?
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19.04.2025 19:04 Відповісти
Кремлівське пуйло оголосило Великоднє "перемірія"!? А їх "перемірія" ми вже бачили!
Кому Ви вірите, воно ж пуйло!
Саме час нам нагодувати кацапів нашими виликодніми ударними безпілотниками по всій території кацапії!
І чим їх буде більше, тим нам буде краще! Тим ближче буде наша перемога!
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19.04.2025 19:11 Відповісти
Так ти в нас виявлється бот ,чому я це не відразу це зрозумів ,текст ,ще й такий пропагандистський прямо як з гівномарафону.
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19.04.2025 19:20 Відповісти
Просто не звертайте увагу))) постійно пре))
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19.04.2025 21:12 Відповісти
Ага! Тільки я Про-Порошенко, а не зі "слуг диявола"!
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19.04.2025 19:30 Відповісти
Иранские беспилотники убивают в Украине, а в Киеве благополучно функционирует Посольство Ирана!?
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19.04.2025 21:26 Відповісти
 
 