Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень за умови його взаємного дотримання Україною, - Міноборони РФ
У Міноборони РФ заявили що російські війська будуть дотримуватися припинення вогню на Великдень за умови взаємного дотримання з боку Києва.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що командувач Об'єднаного угрупування військ (сил) генерал армії Валерій Герасимов віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні "СВО" про припинення вогню та ведення бойових дій із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Також у повідомленні йдеться, що режим припинення вогню запроваджується з гуманітарною метою і дотримуватиметься російським Об'єднаним угрупуванням військ (сил) за умови його взаємного дотримання Україною.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.
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Питання риторичне. На магівців звісно ж.
проходили вже, Іловайськ, 2014
Тож, у разі висування таких груп на лінію ураження, всі вони повинні знищуватись не дивлячись ні на який наказ зверху про "припинення вогню"!
То часкове, то морське, то енергетичне… Тепер от - Пасхальне.
А чому ж лише на одну добу (навіть не до ранку)… ? Що «руки так чешуться», що ніяк довше не можна? Маніпулятори…
Ворог саме зараз буде вести розвідку, підвозити **********, заряджати ракети…
Будьте обережні, особливо вночі зразу після свята! Бережіть себе.