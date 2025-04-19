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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень за умови його взаємного дотримання Україною, - Міноборони РФ

Великоднє перемир’я

У Міноборони РФ заявили що російські війська будуть дотримуватися припинення вогню на Великдень за умови взаємного дотримання з боку Києва.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що командувач Об'єднаного угрупування військ (сил) генерал армії Валерій Герасимов віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні "СВО" про припинення вогню та ведення бойових дій із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Великдень у Херсонській області запровадили спеціальний режим світломаскування

Також у повідомленні йдеться, що режим припинення вогню запроваджується з гуманітарною метою і дотримуватиметься російським Об'єднаним угрупуванням військ (сил) за умови його взаємного дотримання Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.

Автор: 

Великдень (360) Міноборони рф (707) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+12
На яких лохів це розраховано?
Питання риторичне. На магівців звісно ж.
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19.04.2025 17:56
+6
Брехня !! Вірити кацапам не можно.
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19.04.2025 17:55
+5
Можуть і свій храм бахнути. Щоб трампон на Фокс Ньюс побачив "православних мальчков і бабушек в трусіках" розкиданих по асфальті
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19.04.2025 17:56
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Брехня !! Вірити кацапам не можно.
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19.04.2025 17:55 Відповісти
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19.04.2025 18:48 Відповісти
Вам весело, але є абсолютно обгрунтовані підозри що пісюнота почне під цей шумок форсувати річку Оскол у нас на Харківщині
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19.04.2025 19:06 Відповісти
Так вже шахеди над Київщиною.
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19.04.2025 18:55 Відповісти
На яких лохів це розраховано?
Питання риторичне. На магівців звісно ж.
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19.04.2025 17:56 Відповісти
Трампло i тут перемогло!
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19.04.2025 17:58 Відповісти
На потомственного еврея Вітькоффа, щоб розповів Трампу про святого діда Путіна.
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19.04.2025 18:01 Відповісти
Можуть і свій храм бахнути. Щоб трампон на Фокс Ньюс побачив "православних мальчков і бабушек в трусіках" розкиданих по асфальті
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19.04.2025 17:56 Відповісти
Враховуючи те, що кацапи діють за методичками сталінських років, то може в них давно деякі об'єкти заміновани, цукорок розкиданий..зараз підірвуть кілька храмів під час великоднього богослужіння - там капець скупчення мокшан в трусіках з пасками, яйками, ковбасками буде.. і відразу влуплять по нашим храмам (недай Боже)
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19.04.2025 18:33 Відповісти
Припинення вогню на окупованой територii. А ми чому повиннi припинять? Щоб цi злодii довше затримались у нас дома?
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19.04.2025 17:57 Відповісти
Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень... а трумп - найвеличніший геній **********.
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19.04.2025 17:58 Відповісти
кацапи самі по собі вʼїпуть моцно та на увесь світ верещатимуть, що то їх атакували бандери з київського режиму
проходили вже, Іловайськ, 2014
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19.04.2025 17:59 Відповісти
Не дуже віриться та чим чорт не шуте може прижали та для початку 2 доби а там і підуть на свої болота
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19.04.2025 18:00 Відповісти
Трампон или кто-то из его окружения сказал что на этой неделе ожидают сигнала согласны они или нет. Вот это наверное он и есть. Дай Бог
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19.04.2025 18:08 Відповісти
Путин в этой же речи: Киев более ста раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам. Так що нелох з НПЗ активно цілував дупу Путина, та це все до дупи. Старайся лучше, пианист херов. Вова Путин не видит усердия.
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19.04.2025 18:00 Відповісти
Канєшна-канєшна! 18:00 кацапських - то 17:00 українських. 17:22 - над Києвом працює ППО. По інопланетянах? Напевне. Адже якщо вірити пуцину, кацапи у пєрємірії. Хіба що пуцин брехло??!!! 😲 Аааааа!!!!
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19.04.2025 18:02 Відповісти
В Украине перевели стрелки, теперь с масквой одинаковое время
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19.04.2025 18:24 Відповісти
чергове балабольство ***** про чергове ******* "перемир'я" для України і ЗСУ нічого у планах не має змінювати..
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19.04.2025 18:03 Відповісти
Ля как победуны рвутся в комментариях. До 91 с дивана готовы воевать до талого😪
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19.04.2025 18:07 Відповісти
Поцелуй ***** в жопу,если ты так веришь его басням.
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19.04.2025 19:02 Відповісти
Трудно представить, как на всей протяженности линии фронта, среди десятков тысяч орков, хоть один чем то не пальнет, на что наши ответят и прекращению огня конец. Но даже если каким то чудом (рождественским видать) прекращение огня будет соблюдаться, это все равно ничего не меняет... если же опять каким то чудом оно не перерастет в перемирие, на что я бы не поставил и ломаного гроша.
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19.04.2025 18:07 Відповісти
Ты думаешь об этом вот так спонтанно объявили сразу? До этого наверняка была работа большая проведена
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19.04.2025 18:09 Відповісти
Посмотрим, этого не удалось полностью добиться до 22 года, когда линия фронта была в разы меньше и количество сепаров и прочих боевиков из раши.
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19.04.2025 18:12 Відповісти
Как тебе большая работа под вой сирен прямо сейчас
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19.04.2025 21:54 Відповісти
Новый кацапский анекдот, видать Петросян придумал.
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19.04.2025 18:09 Відповісти
Українські війска теж мають дотоимуватися перемиря аналогічно тому.як дотримувалось куйло до 30 ти денного перемиря
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19.04.2025 18:18 Відповісти
Припинення вогню на фронті рашистам вигідне, оскільки їх штурмові групи йдуть у "м'ясні" атаки без підтримки артилерії і дронів на мотоциклах, баггі, електрокарах і самокатах, а то й пішки.
Тож, у разі висування таких груп на лінію ураження, всі вони повинні знищуватись не дивлячись ні на який наказ зверху про "припинення вогню"!
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19.04.2025 18:25 Відповісти
Та не , бухари с рождения, не упустят возможность , шобы забухать нипадецки, типо, водкапейгрязиваляйся.
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19.04.2025 18:30 Відповісти
Перемирие от муйлуши - это похлеще жесткой военной провокации. Кто не верит, тот расслабляет булки и огребает пыниного "перемирия" по полной.
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19.04.2025 18:28 Відповісти
А йще ***** клялся и божился, что никогда не нападет на Украину. Короче говоря - бессмысленная, пустая ****** кацапа, который не знает как ему выбраться из халепы в которую он сам себя загнал.
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19.04.2025 18:38 Відповісти
вам повірить , самого себе наїбать
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19.04.2025 18:40 Відповісти
Вже й не встигнеш слідкувати за «перемирʼями».

То часкове, то морське, то енергетичне… Тепер от - Пасхальне.

А чому ж лише на одну добу (навіть не до ранку)… ? Що «руки так чешуться», що ніяк довше не можна? Маніпулятори…

Ворог саме зараз буде вести розвідку, підвозити **********, заряджати ракети…

Будьте обережні, особливо вночі зразу після свята! Бережіть себе.
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19.04.2025 18:47 Відповісти
Кацапи- брехуни та сволота. Ніякого перемир'я дотримуватися вони не будуть.І як завжди звинувачуватимуть Україну
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19.04.2025 18:59 Відповісти
Які ви ***** чесні,то з вами би срати на гектарі не сів,не те що повірити вам про якесь перемир'я.Список брехні напротязі навіть останніх 30 років,то просто томи брехні суцільної.
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19.04.2025 19:05 Відповісти
Свинособаки брешут.
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19.04.2025 19:21 Відповісти
На цю хвилину ******** Куп'янськ!
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19.04.2025 19:22 Відповісти
 
 