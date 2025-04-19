Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень за умови його взаємного дотримання Україною, - Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили що російські війська будуть дотримуватися припинення вогню на Великдень за умови взаємного дотримання з боку Києва.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що командувач Об'єднаного угрупування військ (сил) генерал армії Валерій Герасимов віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні "СВО" про припинення вогню та ведення бойових дій із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

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Також у повідомленні йдеться, що режим припинення вогню запроваджується з гуманітарною метою і дотримуватиметься російським Об'єднаним угрупуванням військ (сил) за умови його взаємного дотримання Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.