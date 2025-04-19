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Новини Великдень
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На Великдень у Херсонській області запровадили спеціальний режим світломаскування

На Херсонщині запровадили режим світломаскування

У період з 21:00 до 05:00 на Великдень у Херсонській області запровадили спеціальний режим світломаскування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"В області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках", йдеться в повідомленні.

Також на Великодні свята збільшиться кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти області.

"Маємо справу з підступним ворогом, тому готуємося до можливих провокацій у світлі свята. Робитимемо все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям", - додав Прокудін.

Нагадаємо, у різних регіонах України на Великдень запровадили додаткові заходи безпеки. Так, у Великодню ніч у Києві не планують змінювати час комендантської години. Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції.

Також Київська міська адміністрація звернулась до керівників релігійних громад із проханням мінімізувати проведення масових великодніх богослужінь і забезпечити їх онлайн-трансляції на українських медіа та платформах.

На території Івано-Франківської області скасовано всі масові заходи у Великдень.

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Автор: 

безпека (934) комендантська година (265) Великдень (360) Херсонська область (5756)


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якщо не вмикати світло то gps не працює.
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19.04.2025 14:12 Відповісти
А якщо посвятити паску онлайн - Боженка не поцьомає в лоба
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19.04.2025 14:25 Відповісти
його там нема
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19.04.2025 14:32 Відповісти
"збільшиться кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти області."

..........
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19.04.2025 17:20 Відповісти
 
 