У Києві просять релігійні громади не збиратися масово у храмах та на вулицях, а провести онлайн-трансляції великодніх богослужінь
Київська міська адміністрація звернулась до керівників релігійних громад із проханням мінімізувати проведення масових великодніх богослужінь і забезпечити їх онлайн-трансляції на українських медіа та платформах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр КМДА.
"З огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття", - йдеться в повідомленні.
У КМДА уточнили, що на Великдень комендантську годину не змінюють - вона діятиме з 00:00 до 05:00.
Топ коментарі
+9 частный сектор
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+4 Магирус
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ЛЮДИ, коли ви вже зрозумієтє шо у РПЦ та її філіалу УПЦ МП БОГА НЕМА!?
А поліції та сбу "не до цього".