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Новини Комендантська година у Києві
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У Києві просять релігійні громади не збиратися масово у храмах та на вулицях, а провести онлайн-трансляції великодніх богослужінь

Як будуть святити паски у Києві на Великдень

Київська міська адміністрація звернулась до керівників релігійних громад із проханням мінімізувати проведення масових великодніх богослужінь і забезпечити їх онлайн-трансляції на українських медіа та платформах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр КМДА.

"З огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття", - йдеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що на Великдень комендантську годину не змінюють - вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила поїзд з Чернівців до Львова на великодній період

Автор: 

безпека (933) Київ (19461) Великдень (359)


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Топ коментарі
+9
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15.04.2025 13:27
+4
Це прохання в порожнечу: "секта" нехтує будь-якими інстинктами самозбереження...
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15.04.2025 13:25
+3
А им-то чего опасаться? С их-то крышей...
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15.04.2025 13:28
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Послушают и сделают наоборот, а то как же ж бизнес выживет?
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15.04.2025 13:25 Відповісти
Це прохання в порожнечу: "секта" нехтує будь-якими інстинктами самозбереження...
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15.04.2025 13:25 Відповісти
Не ходи в магазин. Бережи себе. І взагалі з укриття не виходь. Не нехтуй інстинктом...
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15.04.2025 15:16 Відповісти
Добре, дякую! Я тільки за пляшкою по між тривогами вибігаю... 🥲🫡
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15.04.2025 15:43 Відповісти
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15.04.2025 13:27 Відповісти
А им-то чего опасаться? С их-то крышей...
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15.04.2025 13:28 Відповісти
Сектанти смердящего сіркою пархата московського онука Сатини все одне з радістним меканям та беканям попрутся до культових споруд шо вони з якогось дива називають церковью де мешкають вгодовоні сотрудники-щури фсб у рясах.
ЛЮДИ, коли ви вже зрозумієтє шо у РПЦ та її філіалу УПЦ МП БОГА НЕМА!?
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15.04.2025 13:29 Відповісти
КМДА може тільки прохати.
А поліції та сбу "не до цього".
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15.04.2025 13:32 Відповісти
Головне.що Сибіга "дєнь побєдобєсія" збирається у Львові провести ,запросивши європейців...
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15.04.2025 13:33 Відповісти
мало блокпостів наставили? паству не варто просити - почніть довше документи перевіряти з 5- ранку і все буде ок
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15.04.2025 13:35 Відповісти
Підуть до храмів, бо онлайн-трансляція, то ж не по-церковному. Так ще й в московську церкву підуть масово. Суми, Кривий Ріг...- їм пофігу.
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15.04.2025 14:00 Відповісти
Пропонуєш переходити жити в сховища? Взагалі не виходити на вулицю? До цього все йде.
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15.04.2025 15:11 Відповісти
Звісно, ні. Просто є необхідність, а є дурість
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15.04.2025 15:45 Відповісти
Шановне панство, як ви гадаєте. Чи втрачають молитви свої властивості після проходження через мережу ІНтернет і які пасхальні яйця працюють краще - посвячені віддалено чи при особистій присутності?
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15.04.2025 14:01 Відповісти
Тільки співробітникам ТЦК під силу зупинити людей та не дати їм створити небезпечне скупчення.
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15.04.2025 14:24 Відповісти
Тебе ж тцк не зупинило. Чи ти, як і всі тобі подібні, теж бойовий вагітний пенс-інвалід?
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15.04.2025 15:14 Відповісти
О..ОООО! ОО!Нє..Так можливо...О!Нє...про що йде мова?А..а!Так-так...
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15.04.2025 14:36 Відповісти
А як щодо магазинів? А підприємства, офіси та інші робочі місця? Там масовість набагато більша, ніж в церкві. Теж не ходити?
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15.04.2025 15:13 Відповісти
Так навіщо порівнювати робочі місця і сектантство? Ну не прийдуть люди до церкви - почнеться "ядрьона війна", еге ж? 🤭
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15.04.2025 15:46 Відповісти
пропоную в дії
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15.04.2025 16:44 Відповісти
А ще в Київі просять, прибрати мінору з центра Майдана
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15.04.2025 18:53 Відповісти
 
 