На Великдень час комендантської години в Києві змінювати не планують, богослужіння транслюватимуть онлайн, - КМДА
У Великодню ніч у Києві не планують змінювати час комендантської години. Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.
"Це четвертий Великдень, який відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож закликаємо містян надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє з 00:00 до 05:00. Змінювати час комендантської години у столиці не планується", – наголосив він.
Також зазначається, що напередодні свята місто звернеться до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.
"Ми продовжуємо жити в умовах повномасштабної війни. І найголовніша цінність – це життя людини. Тож будьте свідомими, враховуйте рекомендації військових, уникайте великих скупчень людей та бережіть один одного!" – наголосив Поворозник.
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