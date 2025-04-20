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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки ворога

Військові ЗСУ реагують на дії окупантів у контексті

Українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у контексті "великоднього перемир'я", про яке заявляли росіяни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я", - ред.)", - сказав військовий.

Волошин заявив, що військові ЗСУ відповідатимуть на дії окупантів, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", - наголосив речник.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (368) бойові дії (3804) перемир’я (942)


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2 нашіх за один кацапський приліт,
а не фіксувати і фотографувати ********** перемірья.
ті зелені фотографи вже довели країну до зарплатні вчителям
по $4000 - хочете по $6000?
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20.04.2025 02:14 Відповісти
пес його знає чи схаменуться українці коли небудь чи ні,
але тей "Президент України голобародька!" проект
так чи інакше треба прекращять...
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20.04.2025 04:26 Відповісти
любої зеленої ***** колись же потрібен настати *******?
а коли наш ******* на змінялово влади запізднюється,
тоді приходить кацапняві...
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20.04.2025 05:23 Відповісти
Давно перевірялися?
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20.04.2025 06:27 Відповісти
та за вами ж в черзі стояв...
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20.04.2025 06:39 Відповісти
бачиш лисого?
це баунбасяно ордловець... - який всіх нас кормив!
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20.04.2025 06:04 Відповісти
Якщо московити будуть просто йти вперед, навіть без зброї, просто заходити в наші окопи, наші стануть стріляти?
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20.04.2025 07:41 Відповісти
Рузькоє перемірія у дії!
Рузькіє завжди були "майстрами" іллюзійного жанру!
Бий русню, русню у пекло!
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20.04.2025 08:08 Відповісти
 
 