ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки ворога

Українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у контексті "великоднього перемир'я", про яке заявляли росіяни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я", - ред.)", - сказав військовий.

Волошин заявив, що військові ЗСУ відповідатимуть на дії окупантів, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", - наголосив речник.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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