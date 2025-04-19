Якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський погодився повністю припинити вогонь, якщо "повна тиша дійсно запанує".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави.

Глава держави нагадав, що відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Сполучені Штати зробили цю пропозицію, Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - заявив президент.

Зеленський додав, що якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

"Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - сказав президент.

Поки що, за словами Зеленського, згідно з доповіддю головкома ЗСУ Олександра Сирського на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає, зауважує президент.

Читайте також: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

"Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Читайте також: МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова