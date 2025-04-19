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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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Якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально, - Зеленський

Зеленський про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський погодився повністю припинити вогонь, якщо "повна тиша дійсно запанує".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави.

Глава держави нагадав, що відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Сполучені Штати зробили цю пропозицію, Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - заявив президент.

Зеленський додав, що якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

"Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - сказав президент.

Поки що, за словами Зеленського, згідно з доповіддю головкома ЗСУ Олександра Сирського на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає, зауважує президент.

Читайте також: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

"Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Читайте також: МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+31
Довелось бути свідком пєрємирій на Авдіївській промці 2017-18 роки. Наша бригада за два роки жодного разу не ініціювала припинення вогню, це робили виключно орки - типу для евакуації трупаків. І у всіх, без винятків, випадках вони намагалися підібратися поближче і потім провести раптову атаку.
Навіть прикмета була - якщо сєпари просять перемир'я значить за пару годин полізуть...
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19.04.2025 21:31
+25
...Україна діятиме дзеркально...
Краще б зеркально діяти коли свинособаки запускають дрони і ракети,але у ЗЕпідара мільйон дронів тільки в голові,а ракетна програма взагалі не на часі. Воно дзеркально змагається з свинособаками в мародерстві.
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19.04.2025 21:35
+20
"Дзеркально" - це спалити півкозлостану, розбомбити їм всю енергетику і забрати собі кілька прикордонних областей, надто вони все одне історично українські.
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19.04.2025 21:36
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Старший український військовий офіцер повідомив Бі-бі-сі, що його підрозділ та інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку оголошеного Володимиром Путіним Великоднього перемир'я.

https://www.bbc.com/news/live/c934nprkqz3t?post=asset%3A987c6e7d-24fc-4fbe-a426-e91ce68cae4e#post
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19.04.2025 21:26 Відповісти
Оперативно до цього організму доходить інформація. Херсон ********, Ізюм ********
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19.04.2025 21:27 Відповісти
Т.е. руске могут спокойно передвигатся к "ЛБС" не боясь получить дроном по макитрі?
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19.04.2025 21:29 Відповісти
Бомбиллка не выросла у руске
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19.04.2025 22:40 Відповісти
Довелось бути свідком пєрємирій на Авдіївській промці 2017-18 роки. Наша бригада за два роки жодного разу не ініціювала припинення вогню, це робили виключно орки - типу для евакуації трупаків. І у всіх, без винятків, випадках вони намагалися підібратися поближче і потім провести раптову атаку.
Навіть прикмета була - якщо сєпари просять перемир'я значить за пару годин полізуть...
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19.04.2025 21:31 Відповісти
У кацапов напарить это в генах. "...Что касается до верности слову, то русские большей частью считают его почти ни по чем, как скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. Поистине можно сказать (как вполне известно тем, которые имели с ними более дела по торговле), что от большого до малого (за исключением весьма немногих, которых очень трудно отыскать) всякий русский не верит ничему, что говорит другой, но зато и сам не скажет ничего такого, на что бы можно было положиться. Эти свойства делают их презренными в глазах всех их соседей..." Джильс Флетчер "О государстве русском" 1591г.
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19.04.2025 21:53 Відповісти
Зелені уйобки не можуть не підтримати х..ла. Звикли чужі сідниці вилизувати.
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19.04.2025 22:12 Відповісти
В Харькове в 21-00 обьявлена тревога, угроза баллистики.
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19.04.2025 21:33 Відповісти
...Україна діятиме дзеркально...
Краще б зеркально діяти коли свинособаки запускають дрони і ракети,але у ЗЕпідара мільйон дронів тільки в голові,а ракетна програма взагалі не на часі. Воно дзеркально змагається з свинособаками в мародерстві.
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19.04.2025 21:35 Відповісти
Воно думає як ще смародерити на крові його , і відосік зачитати ппр міліарди дерев
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19.04.2025 21:51 Відповісти
Воно і є свинособака. Еталонна. Як і той скотний двір, що його обрав в 19-му.
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20.04.2025 06:18 Відповісти
"Дзеркально" - це спалити півкозлостану, розбомбити їм всю енергетику і забрати собі кілька прикордонних областей, надто вони все одне історично українські.
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19.04.2025 21:36 Відповісти
"історичні області " краще залишити в спокої ,не брати приклад з Пуйла - бо інакше можна потім зіткнутися з претензіями татар на Крим і поляків на Львів))
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19.04.2025 21:43 Відповісти
Львов основан Даниилом Галицким, претензии поляков на него "по праву завоевания". Неудачное сравнение.
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19.04.2025 21:55 Відповісти
А що Данило Галицький був українець?))
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19.04.2025 22:08 Відповісти
Всем украиноязычным русским известно, что не поляком. Значит в их понимании ответ только один.
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19.04.2025 22:13 Відповісти
Звичайно . Поняття нації в ********* розумінні з'явилося лише у 18 столітті . А такі нації ,як "поляк" чи "українець " взагалі у 19 столітті
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19.04.2025 22:15 Відповісти
Что насчет нации "русский", в каком веке? Вопрос риторический.
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19.04.2025 22:24 Відповісти
Не риторичний . Руський або русинський - це та нація ,що називається зараз українцями - 18-19 століття. А якщо ви маєте на увазі "російський " - то це початок 20 століття - після Жовтневого перевороту 1917 року ...
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19.04.2025 22:37 Відповісти
Петр I, сменивший самоназвание Московского царства и московитов на Российскую империю и русских, с вами бы поспорил... Экскурс в историю закончен.
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19.04.2025 22:49 Відповісти
Імперія була "російська " а не "руська "
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19.04.2025 23:08 Відповісти
Сіді на бутилкє молча Піздов получать і татри, і поляки!
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19.04.2025 21:55 Відповісти
Ви прям за фрейдом палитесь )) Це не ваш гей-захід розганяли сьогодні "захисники сімейних цінностей"?
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19.04.2025 22:11 Відповісти
Кацап під гугл-транслєйтом, за фрейдом я тобі лопатой по **** випишу при зустрічі!
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20.04.2025 00:14 Відповісти
Хоробрий інтернет воїн
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20.04.2025 00:53 Відповісти
зелька в дзеркалі бачить *****, тількі таке маленьке
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19.04.2025 21:48 Відповісти
Давай диванный... Покажи свою силу!Свет давно у тебя работает? Немощные, озлобленные людишки...
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20.04.2025 09:54 Відповісти
Дегенеративна свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
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20.04.2025 12:59 Відповісти
Чем бомбить?
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20.04.2025 09:56 Відповісти
Впаде на голову, кацапе, тоді узнаєш.
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20.04.2025 13:04 Відповісти
Яка ж ти нікчемна гнида і путінський хрлуй
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19.04.2025 21:39 Відповісти
Свинячий язык, тьфу!
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20.04.2025 10:01 Відповісти
Ну ти це явно раніше перетер, втіхаря. З Путіним перетер. Ермак тобі в дупу засунув таємний мікрофон і ти все почув правильно.
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19.04.2025 21:46 Відповісти
Су...ка зелена. Знов заглядає в очі. Тварюка безмозгла зі своїм грьобаним енергетичним перемір'ям. Скільком матерям загиблих українських солдат він потім наважиться заглянути в очі?
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19.04.2025 22:04 Відповісти
Ну ти і наївний, де ти бачив що б мурло при владі дивилося в очі своєму народу. Максимум їм, як і ху...лу підготовлених приведуть
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19.04.2025 22:23 Відповісти
Якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально, - Зеленський
А якщо ні, то ми теж відповімо дзеркально, або будемо чекати коли дозвіл отримуємо
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19.04.2025 22:19 Відповісти
Самое интересное, что он все эти годы, рассказывал что нельзя идти ни на какое перемирие, потому что оно выгодно только рф и т.д. А теперь по сути, сам же его и предлагает.... Такой же балабол, как и х***о.
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19.04.2025 22:22 Відповісти
Чергове "перемір'я"? А скільки їх було із 14 р. Пасхальних, нововрічних і що? Кожного разу рашисти його порушували. То "ополченці", то "добровольці" стріляли, для яких указ ***** і не указ. Хтось ще вірить в маячню ботаксної сволоти?
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19.04.2025 22:29 Відповісти
Наівні!
Рузьки людяністю, честю, совістю, відповідальністю за свої слова ніколи не вирізнялись!
Ще великий Кайзер-Вільгельм сказав: "Я буду спокійний, коли буде вбитий останній русак"!
Українці, вперед до нашої перемоги!
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19.04.2025 23:00 Відповісти
Добре хоч що не дав зЄ команду відводити війська, а то від «міратворца» все можна чекати
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20.04.2025 08:21 Відповісти
Формати тиші з рашею можливий лише в одному випадку - раша буде повністю знищена!
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20.04.2025 08:22 Відповісти
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20.04.2025 22:05 Відповісти
Читай чи подивись представника рф в оон - нещодавно - хто ж у такій сітуації, коли йього війська наступають по всім напрямкам, зупинить вогонь. Нахріна оці заяви. Тиб, шикса , ракети свої робив, миротворець.
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20.04.2025 08:48 Відповісти
Потужна харя.
Побрийся вже!! Та випери зелені мужні кальсони нарешті! Твій символ Стійкості.
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20.04.2025 11:27 Відповісти
Шкода від каркання і зовнішнього виду цього *********** більша за всю московську пропаганду. Цензоре, не озвучуйте і не показуйте його, бо в народу уже уривається терпець!. А, якби випустити його десь на вулицю, до він утопився би у харкотинні людської ненависті.
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20.04.2025 13:32 Відповісти
А ви що думали цей ЗЕлений лідор діє на стороні України!
Багато було суперчок вчора - правда чи ні, що ЗСУ з Банкової спустили указ не стріляти 🤬
Аж ось випадок - наші військові, зберігаючи тишу за наказом зверху, дали вивезти поранених кацапів.
На що ті у відповідь обстріляли наших 🤬
Кацап гірше щура, як і Зе
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20.04.2025 14:26 Відповісти
Я б загинув тоді у Форосі!

Я би вмер би тоді у Керчі!

Серед Сак, Судаків, Феодосій

Я б подох би удень чи вночі!

Я б у Ялті копита відкинув!

Може бути - в Алушті б сконав!

Але я, як герой, не загинув

Бо в Москві я концерти давав.
(Найвеличніший Янелох-Боневтік)
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20.04.2025 14:40 Відповісти
Дзеркальна відповідь: Пу перестав стріляти - Зе перестав стріляти, вся окупована українська територія залишається росіі.
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20.04.2025 17:39 Відповісти
 
 